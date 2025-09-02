ETV Bharat / sports

T-20 କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ପେସର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ - MITCHELL STARC RETIREMENT

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଟି-20ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ।

MITCHELL STARC RETIREMENT
MITCHELL STARC RETIREMENT (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2025 at 10:34 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା । ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ । ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା । 65ଟି ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଖେଳି 79 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍କ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି । 35 ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2021 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ । 2012ରୁ ଟି-20 କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍କ ।

ଜୁନ୍ 2024ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ । ଷ୍ଟାର୍କ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 65 ମ୍ୟାଚରେ 79 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଡାମ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଅବସର ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍କ-

ଷ୍ଟାର୍କ ଅବସର ନେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, "ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଆସିଛି । ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି । ବିଶେଷକରି 2021 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ।"

ଷ୍ଟାର୍କ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୭ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ୍ ଗସ୍ତ, ଆସେସ୍ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟି-20 ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି । ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରହିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"

ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ-

  • ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ
  • ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା
  • ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି
  • ୨୦୧୨ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ 'ଟେଷ୍ଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ' ପୂଜାରା, ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 500 ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

MITCHELL STARC RETIREMENT
MITCHELL STARC RETIREMENT (Etv Bharat)

ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଟି-୨୦ ପ୍ରଦର୍ଶନ-

ଷ୍ଟାର୍କ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 65 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 79 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 20 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ରହିଛି ।

୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-

2026 ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଟେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2027ରେ ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର 150 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ 2027ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆସେସ୍ ଖେଳିବେ ।

ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟି-୨୦ ଦଳ-

ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ବେନ୍ ଡ୍ୱାର୍ଶୁଇସ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମ୍ୟାଟ୍ କୁହ୍ନେମାନ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ମିଚେଲ୍ ଓୱେନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା । ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ । ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ସୂଚନା । 65ଟି ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଖେଳି 79 ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍କ । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି । 35 ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍କ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 2021 ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ । 2012ରୁ ଟି-20 କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍କ ।

ଜୁନ୍ 2024ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ । ଷ୍ଟାର୍କ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 65 ମ୍ୟାଚରେ 79 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଆଡାମ ଜାମ୍ପାଙ୍କ ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।

ଅବସର ନେଇ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍କ-

ଷ୍ଟାର୍କ ଅବସର ନେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, "ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ସର୍ବଦା ମୋର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଆସିଛି । ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି । ବିଶେଷକରି 2021 ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ।"

ଷ୍ଟାର୍କ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୭ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ୍ ଗସ୍ତ, ଆସେସ୍ ଏବଂ ଏକଦିବସୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍‌କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଟି-20 ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛି । ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ରହିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"

ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ-

  • ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ
  • ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା
  • ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ବକପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି
  • ୨୦୧୨ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟର

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ 'ଟେଷ୍ଟ୍ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ' ପୂଜାରା, ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ 500 ବଲ୍ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟର - CHETESHWAR PUJARA RETIREMENT

MITCHELL STARC RETIREMENT
MITCHELL STARC RETIREMENT (Etv Bharat)

ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଟି-୨୦ ପ୍ରଦର୍ଶନ-

ଷ୍ଟାର୍କ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ 65 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 79 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ 20 ରନ୍ ଦେଇ 4 ୱିକେଟ୍ ରହିଛି ।

୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-

2026 ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଟେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଘରୋଇ ସିରିଜ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2027ରେ ଭାରତରେ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ୍ ସାମିଲ ଅଛି । ତା'ପରେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର 150 ତମ ବାର୍ଷିକୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ତା'ପରେ 2027ରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆସେସ୍ ଖେଳିବେ ।

ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟି-୨୦ ଦଳ-

ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ (ଅଧିନାୟକ), ସିଆନ୍ ଆବୋଟ୍, ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ବେନ୍ ଡ୍ୱାର୍ଶୁଇସ୍, ଜୋଶ୍ ହାଜେଲଉଡ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋଶ୍ ଇଙ୍ଗଲିସ୍, ମ୍ୟାଟ୍ କୁହ୍ନେମାନ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ମିଚେଲ୍ ଓୱେନ୍, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ।

Last Updated : September 2, 2025 at 10:39 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MITCHELL STARC RETIRES FROM T20AUSTRALIA CRICKET TEAMAUSTRALIA CRICKETER MITCHELL STARCAUSTRALIAN PACER MITCHELL STARCMITCHELL STARC RETIREMENT

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.