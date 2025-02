ETV Bharat / sports

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସର୍ବାଧିକ ରନ ଚେଜ କରି ବିଜୟୀ - AUS VS ENG

Australia beat England by 5 wickets in Champions Trophy match as Josh Inglis scores fastest century (AP) ( AP )