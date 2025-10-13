ETV Bharat / sports

ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍‌ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବିଦା ଭାରତ

28ତମ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ହଂକଂଠୁ ହାରିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ । କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ହାରି ଦଳର ପଦକ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ।

Asian table tennis championships 2025
Asian table tennis championships 2025 (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2025 at 11:33 AM IST

1 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 28ତମ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ନିରାଶ ଭାରତ । ରବିବାର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ହଂକଂ ଠାରୁ 3-0ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଭାରତର ପଦକ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି ।

Asian table tennis championships 2025
Asian table tennis championships 2025 (Etv Bharat Odisha)

ହାରିଲା ଭାରତ:

ରବିବାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ-ହଂକଂ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚମ୍ପିଆନସିପ ମ୍ୟାଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତରଫା ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହଂକଂ ଖେଳାଳି ୱଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗ ତିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଭାରତର ମନୁଷ ଶାହା ଫାଇଟ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗେମରେ ଶାହା ଯଥାକ୍ରମେ 11-5, 11-9ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ଗେମରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରି 13-11ରେ ହାର ମାନିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଟପ ସିଡ୍ ମାନବ ଠକ୍କର ଓ ଚାନ ବାଲ୍ଡଓ୍ବନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଫାଇଟ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ଚାନ 11-8, 11-8, 10-12, 9-11ଓ 9-11ରେ ଠକ୍କରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ।

Asian table tennis championships 2025
Asian table tennis championships 2025 (Etv Bharat Odisha)

କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବିଦା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ:

ସେହିପରି ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଲମା ସିଉ ହାଙ୍ଗକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ଅଙ୍କୁର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଜୀ । ହେଲେ 7-11, 11-9, 12.14 ପଏଣ୍ଟରେ ଆଗୁଆ ରହି ଚତୁର୍ଥ ସେଟକୁ ସହଜରେ ହଂକଂ ଖେଳାଳି ଜିତି ନେଇଥିଲେ । ପଞ୍ଚମ ସେଟ ପାଇଁ ଦମଦାର ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଂକଂ ର ଖେଳାଳି 11-7 ରେ ଗେମକୁ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଏଥିସହ ଭାରତ ପୁରୁଷ ଦଳକୁ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ବିଦା ହେବାକୁ ପଡିଛି ।

Asian table tennis championships 2025
Asian table tennis championships 2025 (Etv Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ । ଥାଇଲାଣ୍ଡ୍- ଚାଇନିଜ ତାଇପେ ଏବଂ ମାଲେସିଆ- ସିଙ୍ଗଲପୁର ଖେଳିବେ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନର ସେମିଫାଇନାଲ । ଫାଇନାଲରେ ବିଜେତାକୁ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।

Asian table tennis championships 2025
Asian table tennis championships 2025 (Etv Bharat Odisha)

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଆୟୋଜିତ:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 28ତମ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ l 11 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଚାଲିବ ଏହି ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ l ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡରେସନ ଓ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଭାରତ, ଚାଇନା, ସିଂଗାପୁର, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ମକାଓ,ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି 22ଟି ଦେଶର ଖେଳାଳି ଏହି ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି l

Asian table tennis championships 2025
Asian table tennis championships 2025 (Etv Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

