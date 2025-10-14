ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ: ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପରେ ନିରାଶ କଲେ ଭାରତାୟ ମହିଳା ଟିମ୍
Published : October 14, 2025 at 12:06 PM IST
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିଅମ୍ (ଭୁବନେଶ୍ବର): ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ମହିଳା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିରାଶ କଲା ଭାରତ। ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପରେ ନିରାଶ କଲେ ଭାରତାୟ ମହିଳା ଟିମ୍ l ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟେନିସ ଟିମ୍ l
ଏହି ମହାଦେଶୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଭୟ ଭାରତ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପରାଜିତ ହୋଇଛି l ଏସିଆନ୍ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ମହିଳା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିରାଶ କଲା ଭାରତ। ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ପରେ ନିରାଶ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ l ନିଜ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ ଟିମ୍ l ସୋମବାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 2-3ରେ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରୁ ହାରିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ।
ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ତାରକା ଖେଳାଳି ମୋନିକା ବାତ୍ରା ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରର ତାନଜୁହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ମୁକାବିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଖେଳାଳି। ତୃତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୋନିକା ଫର୍ମକୁ ଫେରିଥିଲେ ବି ମ୍ୟାଚକୁ 1-0ରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର।
ଦ୍ଵିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଥିଲେ ଭାରତର ଦିୟା ଚିତଲେ। ଚତୁର୍ଥ ରାଉଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା 2-2 ରହିଥିଲା ସ୍କୋର। ହେଲେ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଥରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଭାରତ। 2-0ରେ ମ୍ୟାଚ ହାତେଇଥିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର।
ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ କିନ୍ତୁ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଭାରତର ୟସଶ୍ୱିନୀ ଗୋରପଡେ। 11-7, 11-8, 11-8 ସ୍କୋର୍ କରି ପୁରା ମ୍ୟାଚକୁ 3-0 ରେ ହାତେଇଥିଲେ ୟସଶ୍ୱିନୀ।
ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚରେ ପୁଣି ଥରେ 3-1ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଭାରତ। ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ ପରେ 2-2ରେ ବରାବର ରହିଥିଲା ସ୍କୋର। ହେଲେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ସହ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ସିଙ୍ଗାପୁର।
ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନିରାଶ କରିଥିଲେ
ରବିବାର ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ହଂକଂ ଠାରୁ 3-0ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଭାରତର ପଦକ ଆଶା ଧୂଳିସାତ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତ-ହଂକଂ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତରଫା ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହଂକଂ ଖେଳାଳି ୱଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗ ତିଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଭାରତର ମନୁଷ ଶାହା ଫାଇଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଗେମରେ ଶାହା ଯଥାକ୍ରମେ 11-5, 11-9ରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଅନ୍ତିମ ଗେମରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସଂଘର୍ଷ କରି 13-11ରେ ହାର ମାନିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ଟପ ସିଡ୍ ମାନବ ଠକ୍କର ଓ ଚାନ ବାଲ୍ଡଓ୍ବନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡା ଫାଇଟ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଚାନ 11-8, 11-8, 10-12, 9-11ଓ 9-11ରେ ଠକ୍କରଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ।
