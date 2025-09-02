ପାଟନା/ରାଜଗିର: ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 2025 ଏହାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସୁପର-4 ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପୁଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ସୁପର-4 ରାଉଣ୍ଡର ମେଗା-ଇଭେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଉତ୍ସାହ ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ଭାରତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ପୁଲ୍ Aରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୁଣିଥରେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ, ଏହା ଏସିଆରେ ହକିର ହିରୋ। ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଦଳର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମନ୍ୱୟ ପାଇଁ ଭାରତ ସମସ୍ତ ତିନିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 9 ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଚୀନ୍ କୁ 4-3 ଗୋଲ୍ ରେ ଓ ଜାପାନକୁ 3-2 ଗୋଲ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତ ତାର ତୃତୀୟ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କାଜାଖସ୍ତାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 15-0ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦଳର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟମ ଲାଇନ୍ ରେ ଦ୍ରୁତ ପାସିଂ, ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଏବଂ ସର୍କଲରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଚପଳତା ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ସମର୍ଥକ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାରେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ।
କାଜାଖସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଗୋଲ୍ ବର୍ଷା
ସୋମବାର ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ ହକିର ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ କାଜାଖସ୍ତାନକୁ ଏକତରଫା 15-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପୁଲ୍-Aରେ ନିଜ ନାମ ପଞ୍ଜିକୃତ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲ୍ Bରୁ ମାଲେସିଆ ଏବଂ କୋରିଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ 4ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟାଇଟଲ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବେ।
ଭାରତ 15-0 ଗୋଲର ଏକତରଫା ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି: ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭିଷେକ 4ଟି ଗୋଲ୍, ସୁଖଜିତ ସିଂହ 3ଟି ଗୋଲ୍, ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏବଂ ଜୁଗରାଜ ସିଂହ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ, ସଞ୍ଜୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଏବଂ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। କାଜାଖସ୍ତାନ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ୍ ସ୍ଥିତି କବଜା କରିଥିଲା:
ପୁଲ୍-Aରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ 4-4 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନତ ଗୋଲ୍ ହାର ଯୋଗୁଁ ଚୀନ୍ ସୁପର-4ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଜାପାନୀ ଦଳ ଏହି ପରାଜୟକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଦଳ ପୁଞ୍ଜି କରିପାରିଲା ନାହିଁ।
ମାଲେସିଆର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ରେକର୍ଡ:
ପୁଲ୍ Bରେ, ମାଲେସିଆ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା ଏବଂ 9 ପଏଣ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ମାଲେସିଆର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏହାର ଦ୍ରୁତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିବାର କଳା। ଆସରାନ ହମସାନି ଏବଂ ହାକିମୁଲ୍ଲା ଅନୱରଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଲାଇନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ।
