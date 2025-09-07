କୋରିଆକୁ 4-1ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚାମ୍ପିଅନ୍, ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ
ଭାରତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ କୋରିଆକୁ ଏକ ଦମଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।
Published : September 7, 2025 at 9:51 PM IST
ରାଜଗିର (ବିହାର): ଜାଗିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ ହକି 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଐତିହାସିକ ହୋଇଗଲା। ଆୟୋଜକ ଭାରତ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିନେଇଛି। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଖଜିତ ସିଂହ ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ 1-0ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ।
𝑫𝒐𝒖𝒃𝒍𝒆 𝒄𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒇𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒂! 🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
Winners of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 ✅
Qualified for the FIH Hockey World Cup 2026 ✅#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/z6qFMuWd26
କୋରିଆର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍:
28ତମ ଓ 44ତମ ମିନିଟରେ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ 3-0ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। 48ତମ ମିନିଟରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ 4-0ର ଦୃଢ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆ ପାଇଁ, ଡାନ୍ ସନ୍ 51ତମ ମିନିଟରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁ ଭାରତ ଗୋଲ୍ ରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲା।
अद्भुत प्रदर्शन!— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 7, 2025
राजगीर, बिहार में आयोजित एशिया कप हॉकी के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर चैंपियन का खिताब जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई।
आप सभी ने पूरे एशिया कप में उत्कृष्ट खेल का उदाहरण पेश किया, सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/DCZQfuNpjs
ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ:
ରାଜଗିର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସାରା 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଏବଂ 'ଜିତେଗା ଇଣ୍ଡିଆ' ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
Dominance till the very end!🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
India beat Korea 4–1 in the Final to be crowned 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 of the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/yZQbynjxDt
ଭାରତ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ସଫଳତା:
ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ କେବଳ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିନାହିଁ ବରଂ 2026ରେ ବେଲଜିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।
𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗔𝘀𝗶𝗮! 🏆🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
India reign supreme at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025 with a stellar campaign to lift the crown — their fourth Asia Cup title. 👑#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/AOfD8wbB2K
ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ:
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ 'ଭାରତ! ଭାରତ!' ସ୍ଲୋଗାନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ। ଢୋଲ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଉଥିବା ହାତ ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଦେଇଥିଲା।
କୋରିଆର କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:
ଗତ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସଠିକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଆଧାରରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଐତିହାସିକ ୭-୦ ବିଜୟ ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ କଠିନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲା ମାଲେସିଆ:
ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିନସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସକାଳେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜାପାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୬-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଜାପାନର ରିୟୋସୁକେ ସିନୋହାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାଲେସିଆ ଚୀନ୍କୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।
Malaysia finish on a high! 🇲🇾— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 7, 2025
With a 3-1 win over China, they seal 3rd place at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.
China settle for 4th spot.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumseHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/Jv6TG2FpnB
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Hockey Asia Cup 2025 Final: ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢିବେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, କେମିତି ଦେଖିବେ ମ୍ୟାଚ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ASIA CUP HOCKEY 2025; ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ