କୋରିଆକୁ 4-1ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ଚାମ୍ପିଅନ୍, ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ

ଭାରତ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ କୋରିଆକୁ ଏକ ଦମଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 9:51 PM IST

ରାଜଗିର (ବିହାର): ଜାଗିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ ହକି 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଐତିହାସିକ ହୋଇଗଲା। ଆୟୋଜକ ଭାରତ, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆକୁ 4-1 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିନେଇଛି। ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ସୁଖଜିତ ସିଂହ ରିଭର୍ସ ସୁଇପ୍ ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ 1-0ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ।

କୋରିଆର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍:

28ତମ ଓ 44ତମ ମିନିଟରେ ଦିଲପ୍ରୀତ ସିଂହ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ 3-0ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। 48ତମ ମିନିଟରେ ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ 4-0ର ଦୃଢ଼ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆ ପାଇଁ, ଡାନ୍ ସନ୍ 51ତମ ମିନିଟରେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁ ଭାରତ ଗୋଲ୍ ରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲା।

ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ:

ରାଜଗିର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସାରା 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ଏବଂ 'ଜିତେଗା ଇଣ୍ଡିଆ' ସ୍ଲୋଗାନରେ ପରିବେଶ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା। ବିହାରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଭାରତ ପାଇଁ ଡବଲ୍ ସଫଳତା:

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ କେବଳ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିନାହିଁ ବରଂ 2026ରେ ବେଲଜିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଇତିହାସ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି।

ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ:

ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମଗ୍ର ଷ୍ଟାଡିୟମ 'ଭାରତ! ଭାରତ!' ସ୍ଲୋଗାନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଶୀର୍ଷରେ। ଢୋଲ ଏବଂ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଉଥିବା ହାତ ପରିବେଶକୁ ଉତ୍ସବମୁଖର କରିଦେଇଥିଲା।

କୋରିଆକୁ 4-1ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ (ETV Bharat)

କୋରିଆର କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ:

ଗତ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କୋରିଆ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସଠିକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଆଧାରରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଐତିହାସିକ ୭-୦ ବିଜୟ ପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ କଠିନ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

କୋରିଆକୁ 4-1ରେ ହରାଇ ଭାରତ ଏସିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ (ETV Bharat)

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କଲା ମାଲେସିଆ:

ଆଜି ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିନସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉତ୍ସାହ ଜାରି ରହିଥିଲା। ସକାଳେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜାପାନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୬-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଜାପାନର ରିୟୋସୁକେ ସିନୋହାରା ଏକ ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମାଲେସିଆ ଚୀନ୍‌କୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।

