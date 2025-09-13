ETV Bharat / sports

ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ: ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ମୁକାବିଲା

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇରେ ଏକ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁକାବିଲାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ: ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କାଲି ଏସିଆ କପ୍ ମୁକାବିଲା
(Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 11:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମୁକାବିଲା 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ଉଭୟ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ବୟକଟ BCCI ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି IND vs PAK ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ନ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସୂଚୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ, ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଭାରତ ଏବେ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ BCCI ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

2013 ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଖେଳୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ କେବଳ ICC ଏବଂ ACC ଇଭେଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରଠାରୁ, ସମସ୍ତେ, ବିଶେଷକରି ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।

ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଏସିଆ କପ 2025ରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡାପ୍ରେମୀ । ଟି-20 ଫର୍ମାଟର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ହେଉଛି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ। କାହିଁକି ନା ସର୍ବାଧିକ 8 ଥର ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଭାରତ। 2023ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ଥର କପ୍‌ କାହାର ହେଉଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ଫାଇନାଲ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି:

ଏସିଆ କପ୍ ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ 16ଟି ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଭାରତ 8ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ 2000 ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଏବଂ 2012 ଫାଇନାଲରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତ ଏକାଧିକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୋଟ୍ 19ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 6ଟି ପାକିସ୍ତାନ ଓ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି

ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ଥିଲେ ଭାରତୀୟ:

1988 ଏସିଆ କପରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଅରସାଦ ଆୟୁବ। ସେହିପରି କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ: ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ କାଲି ଏସିଆ କପ୍ ମୁକାବିଲା
(IANS)

ଏସିଆ କପ୍ 2025

ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ, ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଆୟୋଜକ। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ନ ଆସିବାରୁ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ UAEକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସମେତ ମୋଟ 8ଟି ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ 8 ଥର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 6 ଥର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 2 ଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି।

