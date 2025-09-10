ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ 2025: ମାତ୍ର 27 ବଲ୍ ରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)କୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
Published : September 10, 2025 at 10:52 PM IST
ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)କୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ସହିତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
A dominating show with the bat! 💪— BCCI (@BCCI) September 10, 2025
A 9⃣-wicket win for #TeamIndia after chasing down the target in 4.3 overs. 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#AsiaCup2025 | #INDvUAE pic.twitter.com/ruZJ4mvOIV
ଭାରତ ଆଗରେ ଥିଲା 58 ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ UAE ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 13.1 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 57 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 4.3 ଓଭରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 27 ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 60 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
𝙄𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨 𝘽𝙧𝙚𝙖𝙠!— BCCI (@BCCI) September 10, 2025
Stunning bowling display from #TeamIndia! 🔥
4⃣ wickets for Kuldeep Yadav
3⃣ wickets for Shivam Dube
1⃣ wicket each for Varun Chakaravarthy, Axar Patel & Jasprit Bumrah
Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#AsiaCup2025 | #INDvUAE pic.twitter.com/cvs2anfip6
9 ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ବିଜୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) କୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବିଜୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ, UAE ଦଳ 13.1 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 57 ରନ କରିପାରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 4.3 ଓଭରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାତ୍ର 27 ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟରେ 60 ରନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 16 ବଲ୍ ରେ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 20 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 7 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। UAE ପାଇଁ ଜୁନୈଦ ସିଦ୍ଦିକି ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4ଟି ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ 3ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
2⃣.1⃣ Overs— BCCI (@BCCI) September 10, 2025
7⃣ Runs
4⃣ Wickets
For his magical 🪄 bowling display, Kuldeep Yadav bags the Player of the Match award! 🙌 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/Bmq1j2LGnG#TeamIndia | #AsiaCup2025 | #INDvUAE | @imkuldeep18 pic.twitter.com/w5Z0Paobz4
UAE ଟିମ୍ ମାତ୍ର 57 ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍
ଭାରତର ଘାତକ ବୋଲିଂ ଆଗରେ UAE ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ମାତ୍ର 57 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର 8 ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ। UAEର ଇନିଂସ ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ୍ ଏବଂ ଆଲିଶାନ୍ ଶରାଫୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା 26 ରନରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଆଲିଶାନ୍ ଶରାଫୁଙ୍କୁ 22 ରନ୍ ରେ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମହମ୍ମଦ ଜୋହେବ 2 ରନ୍ କରି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବଲରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନବମ ଓଭରରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂର ଯାଦୁ ଦେଖାଇ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ସେ ରାହୁଲ ଚୋପ୍ରା (୩), ଅଧିନାୟକ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ୍ (୧୯) ଏବଂ ହର୍ଷିତ କୌଶିକ (୨)ଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ UAE 50 ରନରେ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଶିବମ୍ ଦୁବେ 51 ରନରେ ଆସିଫ୍ ଖାନ (୨)ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଷଷ୍ଠ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ 52 ରନରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସିମରନଜିତ ସିଂହ (1)ଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଏଲବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁବେ ଧ୍ରୁବ ପରାଶର (1) ଏବଂ ଜୁନୈଦ ସିଦ୍ଦିକି (2)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଝଟକା କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଅଲି (1) ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ 4 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ 3 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 1-1 ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ସମଗ୍ର ୟୁଏଇ ଦଳ ବହୁତ ଶସ୍ତା ସ୍କୋରରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଇନିଂସରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
