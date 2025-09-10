ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ 2025: ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତର ଅଭିଯାନ
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ମନେ କରାଯାଉଛି।
ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର (ବୁଧବାର) ଭାରତ ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରୁ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ UAE ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ୍ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଉଭୟ ଦଳର T20 ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11 ବିଷୟରେ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତି ଟ୍ରଫି ହାତେଇବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ମନେ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ। ଯେତେବେଳେ UAE ଦଳ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଅଣ୍ଡରଡଗ୍ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ କୌଣସି ଦଳକୁ କମ୍ ମନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ - UAE ଟି-20 ସାମ୍ନାସାମ୍ନି
ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ, ଭାରତ UAE ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016ରେ ଏସିଆ କପ୍ ସମୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ UAEକୁ 81/9 ରେ ସୀମିତ ରଖି 10.2 ଓଭରରେ ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ଦଳ T20 ରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଭାରତ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା T20 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବୋଲର ଏବଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପିନରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପିଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ଏହା 140 ରୁ 145 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା 110ଟି ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ 51ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ 58ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି।
ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଶା ରହିବ
ଉପ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କର ଟି-20 ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫୋକସରେ ରହିବେ। ଗିଲ୍ 21 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ 3ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 578 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 17 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 2ଟି ଶତକ ଏବଂ 2ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 535 ରନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଫୋକସରେ ରହିବେ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଦଳର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ସେ 83 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4ଟି ଶତକ ଏବଂ 21ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 2598 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂରେ ନଜର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ବୁମରାହ 89 ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ 99 ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ୱିକେଟ୍-କିପର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ।
ଭାରତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଦଳ ଉପରେ ଏକ ନଜର
ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଉପ ଅଧିନାୟକ), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା(ୱିକେଟକିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।
ୟୁଏଇ: ଆଲିଶାନ ସରିଫ, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ, ମହମ୍ମଦ ଜୋହୈବ, ରାହୁଲ ଚୋପ୍ରା (ୱିକେଟକିପର), ଆସିଫ୍ ଖାନ, ହର୍ଷିତ କୌଶିକ, ହାଇଦର ଅଲି, ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକ, ମହମ୍ମଦ ରୋହିଦ, ଜୁନୈଦ ସିଦ୍ଦିକୀ, ସିମରନଜିତ ସିଂହ।
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଲାଲଚାନ୍ଦ ରାଜପୁତ ୟୁଏଇ ଦଳର କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି।
