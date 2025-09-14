ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, ଛକା ମାରି ବିଜୟ ଆଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ପରେ, ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଦେଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା। 25 ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ।
Published : September 14, 2025 at 11:50 PM IST
ଦୁବାଇ: ଏସିଆ କପ 2025ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ। ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ । 128 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ 3 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ। ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ 47 ରନର ଦର୍ଶନୀୟ ପାଳି । ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ 31 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଓ 31 ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା। ଏହିପରି 15.5 ଓଭରରେ ଏକ ଛକ୍କା ମାରି ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟ ଆଣିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ 9 ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ 127 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 3 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 133 ରନ୍ କରିଥିଲା। ନିଜ ଜନ୍ମ ଦିନ ଅବସରରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଜୟ ସହ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ପରେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ନକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଉଭୟେ ନିଜର ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ 10 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ 31 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ତିଲକ୍ ବର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ 56 ରନ୍ ର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା। 31 ରନ୍ କରିବା ପରେ ତିଲକ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଶିବମ ଦୁବେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମିଶି ଭାରତ ପାଇଁ ବିଜୟର ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 47 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁବେ 10 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସାମ ଆୟୁବ ସମସ୍ତ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ସୁପର ଫୋର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବିକୁ ମଜବୁତ କରିଛି।
2⃣ wins on the bounce for #TeamIndia! 🙌
A dominating show with bat & ball from Surya Kumar Yadav & Co. to bag 2 more points! 👏 💪
Scorecard ▶️ https://t.co/W2OEWMTVaY
ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଷଷ୍ଠ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂରେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍। ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଓଭରରେ ଦଳ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ହରାି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଶେଷ ଆଡକୁ ଆଫ୍ରିଦୀ 16 ବଲରେ 33 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି । 6 ଜଣ ବୋଲିଂ କରିଥିବା ବେଳେ କୂଲଦୀପ 3ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ 2ଟି, ବୁମରା 2ଟି, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ। 20 ଓଭର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ 9 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 127 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଓ ଭାରତ ଆଗରେ 128 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା।
For his superb bowling performance, Kuldeep Yadav bags the Player of the Match award! 👌 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/W2OEWMTVaY
#TeamIndia | #AsiaCup2025 | @imkuldeep18
ଏହି ବିଜୟ ସହ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୋଟ୍ 14ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 11ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି।
ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରେଶନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
