Asia Cup 2025 Super 4: ଆଜି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଫାଇଟ୍

ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଚତୁର୍ଥ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଜି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ମୁକାବିଲା। ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ, ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ଉପରେ ଏକ ନଜର।

Asia Cup 2025 Super 4: INDIA VS BANGLADESH
Asia Cup 2025 Super 4: INDIA VS BANGLADESH (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 24, 2025 at 4:10 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଚତୁର୍ଥ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 8ଟାରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେହିପରି ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଲିଟନ୍ ଦାସ ବାଂଲାଦେଶର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ, ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା।

ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ କଥା ଆସିଲେ, ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 17ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯାହା ମଧ୍ଯରୁ ଭାରତ 16 ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଆଜି ତାର ରେକର୍ଡକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ଦୁବାଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁବାଇର ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏହି ପିଚ୍ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରିବେ। ଏହି ପିଚ୍ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର 174 ରନ୍ ରହିଛି। ଯାହାକି ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର 57 ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୟୁଏଇ କରିଛି।

ହେଲେ ଦୁବାଇ ପିଚ୍‌ରେ ସର୍ବାଧିକ ଟି20 ସ୍କୋର 222, ଯାହାକି ଭାରତ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଏଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର୍ 57, ଯାହାକି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହାରାହାରି ସ୍କୋର 145-1555 ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। 170ରୁ 180 ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୋରକୁ ବିଜୟୀ ସ୍କୋର୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଦୁବାଇର ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୋଟ 93ଟି T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 46ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଏବଂ 47ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରୁଥିବା ଦଳ ଜିତିଛି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳକୁ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ରହିବ

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 61 ବଲ୍ ରୁ 216.29 ହାରରେ 132 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ 173 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିବେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ତାଙ୍କର 39ଟି T-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ତିନି ଥର ତାଙ୍କର ପୂରା ଚାରି ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଥର ସେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବୋଲିଂ କରିଛନ୍ତି। ସେ UAE ବିପକ୍ଷରେ ତିନିଟି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନଅ ୱିକେଟ୍ ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଜି ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ରଖିବେ।

ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 7ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ 150 T-20 ୱିକେଟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟାଟିଂରେ ଦଳ ତୌହିଦ ହୃଦୟ ଏବଂ ଲିଟନ୍ ଦାସଙ୍କଠାରୁ ରନ୍ ଆଶା କରିବ। ଉଭୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 127 ଏବଂ 119 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସୁପର 4ରେ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍ଥିତି

ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର 4ରେ ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ଦଳ ଆଜି ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ

ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ଭାରତ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।

ବାଂଲାଦେଶ: ସୈଫ ହାସନ, ତାନଜିଦ ହାସନ ତାମିମ, ଲିଟନ ଦାସ (ଉଇକେଟକିପର/ଅଧିନାୟକ), ତୌହିଦ ହୃଦୟ, ଶାମିମ ହୋସେନ, ଜାକେର ଅଲି, ମହେଦି ହାସନ/ରିଶାଦ ହୋସେନ, ନସୁମ ଅହମ୍ମଦ, ତସକିନ ଅହମ୍ମଦ, ଶୋରିଫୁଲ ଇସଲାମ/ତାନଜିମ ସକିବ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ।

