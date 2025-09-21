Asia Cup 2025 Super 4: ପାକ୍ ବ୍ୟାଟର ଫରହାନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଗନ୍ ଗେଶ୍ଚର
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ଅବସରରେ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ଗେଶ୍ଚର ଦେଖାଇଥିଲେ ପାକ୍ ବ୍ୟାଟର୍ ଫରହାନ୍।
ଦୁବାଇ: ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଗନ୍ ଗେଶ୍ଚର। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ଅବସରରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଫରହାନ୍ ଏପରି ବିବାଦୀୟ ଗେଶ୍ଚର ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖରାପ ଫିଲଡିଂର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଫରହାନ ଏପରି ଲେ।
Sahibzada Farhan celebrating his fifty 😂😭🤣 pic.twitter.com/dmj0APwFyM— Taimoor Zaman (@taimoor_ze) September 21, 2025
ପାକିସ୍ତାନର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମାତ୍ର 34 ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖରାପ ଫିଲ୍ଡିଂର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା।
ଫରହାନ୍ ଜୀବନଦାନର ସୁଯୋଗ ଉଠାଇଥିଲେ
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଖରାପ ଫିଲଡିଂ କରିଥିଲେ। ଫରହାନ୍ ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଫରହାନ୍ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ପଞ୍ଚମ ଓଭରର ଚତୁର୍ଥ ବଲ୍ ରେ ସମାନ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଫରହାନ୍ 16 ରନ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଜୀବନଦାନ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଓଭରର ତୃତୀୟ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ 39 ରନ୍ ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ। ଫରହାନ୍ ଏହି ତିନିଟି ଜୀବନଦାନ ପାଇ ତାହାର ସପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇ 34 ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏପରି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ଫରହାନ୍
ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟର୍ ଫରହାନଙ୍କ ଏପରି 'ବନ୍ଧୁକ' ଇଙ୍ଗିତ ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରୋଲ୍ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପାକ୍ ବ୍ୟାଟର।
ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ବିରୋଧ କରଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ବେ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଥିଲା। 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ଦଳ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଜୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କହିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବାରୁ ରାଗିଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରେଫରୀ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଉଭୟ ଦଳର କ୍ୟାପେଟନଙ୍କୁ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥିବା ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲା ପିସିବି। ଏହି ବିବାଦ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରୁ ନଯାଉଣୁ ଫରହାନ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବିବାଦ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି।
