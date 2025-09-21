Asia Cup 2025 Super 4: ଆଜି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବିବାଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି ତ?
ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।
Published : September 21, 2025 at 8:09 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଜି ରହିଛି ହାଇଭୋଲଟେଜ ଫାଇଟ। ସୁପରସଣ୍ଡେରେ ସୁପର 4ରେ ହେବ ମହାମୁକାବିଲା । ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ ବିବାଦକୁ ପଛ କରି ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଦୁଇ ଦଳ । ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପାକ୍ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର ପାଇଁ ପାକ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭେଦ କରବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।
ପୂର୍ବ ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବନି ତ?
ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚକୁ ବିରୋଧ କରଯାଉଥିଲା । ଅନେକ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ବେ ମ୍ୟାଚ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଥିଲା । 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବିଜୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କହିଥିଲେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ । ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ନମିଳାଇବାରୁ ରାଗିଯାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ । ମ୍ୟାଚରେ ରେଫରୀ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଉଭୟ ଦଳର କ୍ୟାପେଟନଙ୍କୁ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥିବା ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲା ପିସିବି । ଏତିକି ବିବାଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ ବିବାଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ ନା ନାହଁ ? ଫିଲ୍ଡରେ କଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
କାହାର ପଲ୍ଲା ରହିବ ଭାରି?
ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପରାଜୟ ରହିଛି । ତେଣୁ ସୁପର 4ରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ଏହି ଧାର ଜାରି ରଖିବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଶାବାଦୀ । ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ ରାଗ ସୁଝାଇବାକୁ କୌଣସି ମଉକାକୁ ହାତଛଡା ନକରିବାକୁ ପାକ୍ ଅଣ୍ଟାଭିଡିଛି । ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଟ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ।
ଭାରତକୁ ବିଶାଳ ରନ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ସଶକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବନି । ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପାକ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଅଭିଷେଖ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଓ ଶିବମ ଦୁବେ ଫର୍ମରେ ଥିଲେବା ବେଳେ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ କୌଣସି ବଡ ପାଳି ଖେଳିପାରିନାହାନ୍ତି । ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଭଲ ରନ୍ ଆଶିବା ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶାବାଦୀ । ସେହିପରି ବୋଲି୍ଂରେ କୁଳଦୀପଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନର ବ୍ୟାଟ ବୁଲିବା ମୁସକିଲ ହୋଇପଡିବ । ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୃଢ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍:
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି 20ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 14 ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଛି । ଭାରତ 11ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକ୍ ମାତ୍ର 3ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଏସିଆକପରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ମ୍ୟାଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 11 ଥର ଓ ପାକ୍ 6 ଥର ଜିତିଛି । ଯଦି ଏହି ରେକର୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏସିଆ କପ୍ 2025; ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ସହ ସୁପର 4ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଏସିଆ କପ ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚ; 21 ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ, ଦମଦାର ଲଢିଲା ଓମାନ