Asia Cupରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ଏହି ଦିନ ହେବ ମ୍ୟାଚ?
ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇକୁ 41 ରନରେ ହରାଇ ସୁପର 4ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା ପାକ୍ ।
Published : September 18, 2025 at 9:24 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ରେ ପୁଣି ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ । ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ହାତନମିଳାଇବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପିକ ପ୍ରତିତ୍ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ UAEକୁ ହରାଇ ସୁପର 4ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ପାକ୍ । ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ ।
A powerful display with the ball from Pakistan to breeze past UAE at Asia Cup 2025 👏#UAEvPAK 📝: https://t.co/Hob0KRTBlt pic.twitter.com/mE2kEAnFMW— ICC (@ICC) September 17, 2025
UAEକୁ ହରାଇ ସୁପର 4ରେ ପାକ୍:
ଗତକାଲି ପିସିବିର ହାଇଡ୍ରାମା ଯୋଗୁଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ । ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ୟୁଏଇ । ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 20 ଓଭରରେ 9 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 146 ରନ୍ କରିଥିଲା । 147 ବିଜୟ ରନ୍ର ପିଛା କରି 17.4 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 105 ରନରେ ଅଟକିଥିଲା ୟୁଏଇ । ଶେଷରେ 41 ରନରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସୁପର 4 କୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନର ଫାଖର ଜମାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଶାହିନ ଅପରାଜିତ 29 ଓ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା 20 ରନ କରିଥିଲେ । ଆବରାର ଅହମ୍ମଦ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦ ଓ ହ୍ୟାରିସ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ପିସିବିର ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଆଇସିସି:
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ । ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଟସ୍ ପଡିବା ପରେ ଓ ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପାକ୍ ରାଗିଯାଇଥିଲା । ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଉଭୟ ଦଳର କ୍ୟାପେଟନଙ୍କୁ ହାତ ନମିଳାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥିବା ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲା ପିସିବି । ପାକିସ୍ତାନର ଟିମ୍ ମ୍ଯାନେଜର ନଭିଦ ଚୀମା ଆଇସିସିକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ରେଫରୀ ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲs । କିନ୍ତୁ ଏହି ଦାବିକୁ ଆଇସିସି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା । ଶେଷରେ ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ୟୁଏଇଏବଂ ପାକ୍ ମ୍ୟାଚରେ ରେଫରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ଓ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାରୁ ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପିସିବି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କହିଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ସୁପର 4ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ । ଏହି ମ୍ଯାଚ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ରାତି 8ତାରେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, ଛକା ମାରି ବିଜୟ ଆଣିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-'ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ପୀଡିତଙ୍କ ସହ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ବିଜୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ'