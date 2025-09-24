India In Asia Cup 2025 Final: ବାଂଲାଦେଶକୁ 41 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁପର 4ର ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ସହ ଭାରତ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ।
Published : September 24, 2025 at 11:53 PM IST
ଦୁବାଇ: India In Asia Cup 2025 Final ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର 4ର ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲାରେ ଆଜି ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶକୁ 41 ରନ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ସୁପର 4ର ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ର ବିଜେତା ସହ ଭାରତ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ, ସେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦଳ ଭାବେ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବ। ଫାଇନାଲ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ରବିବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ।
Asia Cup T20 2025. WICKET! 19.3: Mustafizur Rahman 6(11) ct Axar Patel b N Tilak Varma, Bangladesh 127 all out https://t.co/bubtcR0C2k #INDvBAN #AsiaCup2025 #Super4— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ 41 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବୁଧବାର ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ ହରାଇ 168 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ 19.3 ଓଭରରେ କେବଳ 127 ରନ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ସୈଫ ହାସନ ସର୍ବାଧିକ 69 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାହ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👍— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
The winning run continues for #TeamIndia & we seal a place in the summit clash of the #AsiaCup2025, with a game to spare in #Super4! 🙌 pic.twitter.com/AV40ifvIiv
5ଟି ଛକ୍କା ଓ 6ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 51 ବଲ୍ ରୁ ଆକର୍ଷକ 75 ରନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
A 75-run blitz from Abhishek Sharma propelled #TeamIndia to 168/6 ⚡️⚡️
Over to our bowlers 🤝
Updates ▶️ https://t.co/bubtcR0C2k#AsiaCup2025 | #Super4 pic.twitter.com/sPlEVw64o1
ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତ 20 ଓଭରରେ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 168 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 77 ରନ୍ ଯୋଡିଥିଲେ। ଦଳ 10 ଓଭରରେ 100 ଛୁଇଁଥିଲା। ଏହା ପରେ, ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 37 ବଲରୁ 75 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଗିଲ 29 ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 29 ବଲରୁ 38 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ରିଶାଦ ହୁସେନ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାନଜିହ ହାସନ ସକିବ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
Jasprit Bumrah with the wicket! 👏— BCCI (@BCCI) September 24, 2025
Axar Patel with the catch! 👌
Updates ▶️ https://t.co/bubtcR19RS#TeamIndia | #AsiaCup2025 | #Super4 | @Jaspritbumrah93 | @akshar2026 pic.twitter.com/ubmczJBIWB
ଭାରତ ତାର ଶେଷ ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭେଟିବ। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସୁପର 4ରେ ଉଭୟ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asia Cup 2025 Super 4: ଆଜି ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ଫାଇଟ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asia Cup 2025 Super 4: ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ