Asia Cup 2025 Super 4: ପାକିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ 74 ରନ୍ ଏବଂ ଉପଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କ 47 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତର ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2025 at 12:18 AM IST

2 Min Read
ଦୁବାଇ: ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ଭାରତ। ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ର ସୁପର 4 ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ପୁଣି ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। 6 ୱିକେଟରେ ଭାରତ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସୁପର୍ ଫାଇଟ୍। ଏସିଆ କପ୍ ସୁପର୍ 4 2ୟ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ। 172 ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିନେଇଛି ଭାରତ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ 74 ରନ୍ ଏବଂ ଉପଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଙ୍କ 47 ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତର ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି

172 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତ, ତାର ଇନିଂସ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଛକ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଆକ୍ରାମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଉଭୟ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। 8.4 ଓଭରରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖି ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର 100 ରନର ଭାଗିଦାରୀ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଉପଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 28 ବଲରୁ 47 ରନ ସ୍କୋର କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। 10 ଓଭରରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଓ୍ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 105 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କୌଣସି ରନ୍ ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର 39 ବଲ୍ ରେ 5ଟି ଛକ୍କା ଓ 6ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିସର ହିସାବରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଆକର୍ଷକ ଅପରାଜିତ 30 ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଆଗରେ 172 ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ଟସ୍‌ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତର ଖରାପ ଫିଲଡିଂର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍‌ରେ 172 ରନ୍‌ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ୍ ସର୍ବାଧିକ 58 ରନ୍‌ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆୟୁବ ଏବଂ ନବାଜ 21 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଶେଷ 3 ଓଭରେ ପାକିସ୍ତାନ 42 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଆଗା 17 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଥିବା ବେଳେ ଅଶରଫ 8ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 20 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡ୍ୟା 3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 29 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଭମ୍ ଦୁବେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରି 33 ରନ ଦେଇ 2ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 4 ଓଭରରେ 31 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିଲେ।

ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗୁପ୍ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାରତ ସମସ୍ତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ସୁପର ଫୋର୍ ଷ୍ଟେଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ବାଂଲାଦେଶ ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାଜିତ କରିଛି।

ଭାରତ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ।

