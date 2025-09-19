ETV Bharat / sports

ଗ୍ରୁପ୍ Bରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରାସ୍ତ।

ଏସିଆ କପ୍ 2025; ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ସହ ସୁପର 4ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2025 at 12:18 AM IST

ଆବୁଧାବି: ଏସିଆ କପ୍ 2025ର 11ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫଳରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।

ଆବୁଧାବିର ଶେଖ୍ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରସିଦ ଖାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଦଳ ମହମ୍ମଦ ନବିଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର 22 ବଲ୍ ରେ ଆକର୍ଷକ 60 ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 169 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 18.4 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 4 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉଭୟ ସୁପର ଫୋର୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍‌ ଅପରାଜିତ 74 ରନ୍‌ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଜୀବ ଉର ରହମାନ, ଆଜମାତୁଲ୍ଲା ଉମରାଜାଇ, ମହମ୍ମଦ ନବି ଏବଂ ନୁର ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ନୁୱାନ ତୁଷାରା ଚାରି ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମୀରା, ଦୁନିଥ୍ ୱେଲାଲେଜ୍ ଏବଂ ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିଲେ।

ଗ୍ରୁପ୍‌ B ରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର 4କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହା କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ତଥାପି ଦଳ ଏହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ ହାରିବା ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତିନିଟି ବିଜୟରୁ 6 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ସହିତ ସୁପର 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରୁ ସୁପର 4ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ଏରୁ ସୁପର 4ରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛନ୍ତି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଇନିଂସ୍

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଏକ ଖରାପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଜମାତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ ତାଙ୍କୁ ଛଅ ରନ୍ କରି ମୁଜୀବ ଉର ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ କରାଇଥିଲେ। ତା’ପରେ କାମିଲ୍ ମିଶାରା ମାତ୍ର ଚାରି ରନ୍ କରି ମହମ୍ମଦ ନବିଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ। କୁସାଲ୍ ମେଣ୍ଡିସ୍ ସର୍ବାଧିକ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ, 10ଟି ଚୌକା ସହିତ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। କୁସାଲ୍ ପେରେରା 28, ଚାରିଥ୍ ଅସଲାଙ୍କା 17 ଏବଂ କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍ 26 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତ-ଓମାନ ମ୍ୟାଚ୍

ଶୁକ୍ରବାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଓମାନକୁ ଭେଟିବ। ସେପଟେ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ପୁଣି ହେବ ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ଗ୍ରୁପ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ହାତନମିଳାଇବା ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପିକ ପ୍ରତିତ୍ବନ୍ଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବେ ଫ୍ୟାନ୍ସ । ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ UAEକୁ ହରାଇ ସୁପର 4ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ପାକ୍‌। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ।

