Asia Cupରେ ଆଜି ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ଓମାନ
ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ ।
Published : September 19, 2025 at 12:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ ରହିଛି । ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ । ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟା ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତି ସୁପର 4ରେ ଭାରତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ସେପଟେ ଓମାନ ସୁପର4ରୁ ବାଦ୍ ପଡିଥିଲେବି ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଜିତି ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆଶା ରଖିଛି ।
ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର:
Another practice session in the bag 💪— BCCI (@BCCI) September 17, 2025
All eyes on #INDvOMA 🎯#TeamIndia | #AsiaCup2025 pic.twitter.com/caNyaK8LXp
ଭାରତ ତାର ପ୍ରଥମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ୟୁଏଇକୁ ଭେଟି 9 ଓ୍ବିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଦ୍ବିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲି୍ଂରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର, ଶିବମଦୁବେ ଓ ଅଭିଷେଖ ଶର୍ମା ଫର୍ମରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଫର୍ମକୁ କମ୍ବ୍ୟାକ କରିବା ନେଇ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶାବାଦୀ । ଅଭିଷେଖ 2 ମ୍ୟାଚରେ 61, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର 54 ରନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବୋଲି୍ଂରେ କୁଳଦୀପ 2ଟି ମ୍ୟାଚରେ 7ଟି ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ସୁଯୋଗ:
September 17, 2025
ଓମାନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୟୁଏଇ ସହ ଖେଳି ପରାଜିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଅଧିନାୟକ ଜତିନ୍ଦର ସିଂହ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ପ୍ରଥମ 2 ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେମିତି ବୁମରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହର୍ଷିତ ରଣା ନଚେତ ଅର୍ଶଦୀପ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏଥିସହ ରିଙ୍କୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Asia Cupରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ଏହି ଦିନ ହେବ ମ୍ୟାଚ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଏସିଆ କପ୍ 2025; ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ସହ ସୁପର 4ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ