ଏସିଆ କପ ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚ; ଭାରତର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ, 10 ଓଭରରେ 100/3
ଏସିଆ କପରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ୨ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ।
Published : September 19, 2025 at 8:22 PM IST|
Updated : September 19, 2025 at 9:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବନାମ ଓମାନ ଟକ୍କର । ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି । 2 ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ । ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ବୁମରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ । ହର୍ଷିତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସାମିଲ । ପୂର୍ବରୁ ଟପ୍-୪ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛି ଭାରତ ।
ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଆବୁଧାବି ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ସୁପର ଫୋର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟାତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି । ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରଖିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ । ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଖେଳିବ ।
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss and have elected to bat 🙌
Updates ▶️ https://t.co/XAsd5MHdx4
#INDvOMA | #AsiaCup2025 pic.twitter.com/SlPkBk1h1k
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଭାରତ 10 ଓଭର ବିନିମୟରେ 100 ସ୍କୋର କରିବା ସହିତ 3ଟି ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇଛି । ସାମସନ 37 ରନ ସ୍କୋର କରି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରିଜରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର (10) । ତେବେ ଗିଲ 5 ରନ ସ୍କୋର କରି କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ 38 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ତେବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମାତ୍ର 1 ରନ ସ୍କୋର କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।
🚨 Playing XI 🚨
🗒️ Teams announced!
The final group stage clash sees changes in the Indian camp.
Will Oman put up a resolute fight against an unbeaten India or will 🇮🇳 power-packed batting enjoy a hit out in the middle?
ବୁମରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ-
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ଟି-20ର ଏକ ନମ୍ବର ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଯଥାକ୍ରମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ ।
ହର୍ଷିତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସାମିଲ-
ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଆ କପର ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପେସର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଅର୍ଶଦୀପ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ।
Playing XI for #INDvOMA 👌
2️⃣ changes by #TeamIndia 🔄
Updates ▶️ https://t.co/XAsd5MHdx4
#AsiaCup2025 pic.twitter.com/DGiXPkEirU
ଭାରତୀୟ ଦଳର 250 ତମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ-
ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ନିଜର 250 ତମ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି । ଆବୁଧାବିରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏହି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହାସଲ କରିଛି ।
𝘼 𝙎𝙥𝙚𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙇𝙖𝙣𝙙𝙢𝙖𝙧𝙠 ✨#TeamIndia are set to play their 2️⃣5️⃣0️⃣th T20I (in Men's Cricket) as they take on Oman in Abu Dhabi today! 👏
ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶ ଭାରତୀୟ ଦଳ-
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ।