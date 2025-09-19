ETV Bharat / sports

ଏସିଆ କପ ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚ; ଭାରତର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ, 10 ଓଭରରେ 100/3

ଏସିଆ କପରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍‌ ଜିତି ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ୨ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ।

India vs Oman match
India vs Oman match (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2025 at 8:22 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସିଆ କପ ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ବନାମ ଓମାନ ଟକ୍କର । ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି । 2 ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓହ୍ଲାଇଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ । ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ବୁମରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ । ହର୍ଷିତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସାମିଲ । ପୂର୍ବରୁ ଟପ୍-୪ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛି ଭାରତ ।

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ ଆବୁଧାବି ଶେଖ ଜାଏଦ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଲିଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ବିଜୟୀ ହେବା ସହିତ ସୁପର ଫୋର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟାତା ଅର୍ଜନ କରିସାରିଛି । ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରଖିବ ଭାରତୀୟ ଦଳ । ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଖେଳିବ ।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଭାରତ 10 ଓଭର ବିନିମୟରେ 100 ସ୍କୋର କରିବା ସହିତ 3ଟି ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇଛି । ସାମସନ 37 ରନ ସ୍କୋର କରି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ କ୍ରିଜରେ ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର (10) । ତେବେ ଗିଲ 5 ରନ ସ୍କୋର କରି କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ଆଉଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଷେକ 38 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ତେବେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମାତ୍ର 1 ରନ ସ୍କୋର କରି ରନ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ।

ବୁମରା ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ-

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏବଂ ଟି-20ର ଏକ ନମ୍ବର ବୋଲର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଯଥାକ୍ରମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ ।

ହର୍ଷିତ, ଅର୍ଶଦୀପ ସାମିଲ-

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିଆ କପର ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ପେସର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଅର୍ଶଦୀପ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଓ୍ବିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି ଟି-20 ମ୍ୟାଚରେ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏସିଆ କପ୍ 2025; ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପରାଜୟ ସହ ସୁପର 4ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ବାଂଲାଦେଶ

ଭାରତୀୟ ଦଳର 250 ତମ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ-

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଜି ନିଜର 250 ତମ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳୁଛି । ଆବୁଧାବିରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଏହି ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ହାସଲ କରିଛି ।

ଅନ୍ତିମ ଏକାଦଶ ଭାରତୀୟ ଦଳ-

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଓ୍ବିକେଟ କିପର), ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ।

Last Updated : September 19, 2025 at 9:00 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025ABU DHABI STADIUMINDIA VS OMANINDIA CRICKET TEAMINDIA VS OMAN MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.