ଗିଲ୍‌ ନୁହଁ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପଟେନ ହେବେ ଏହି ଖେଳାଳି - ASIA CUP 2025

ଟି-20ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 16, 2025 at 7:04 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟି 20 ବିଶ୍ବକପ୍‌, ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ଏବେ ଭାରତର ନଜର ଏସିଆ କପ୍‌ ଉପରେ । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ । କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ କିଏ ହେବ ସେନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିପାରି ନାହିଁ । ଶୁବମନ ଗିଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ସୂର୍ଯ୍ଯକୁମାର ଯାଦବ ଭାରତର କମାଣ ସମ୍ବାଳିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏସିଆ କପରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ:

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଅନେକ ଥର ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କମାଣ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଟି-20ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗିଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ବିଷୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ।

ବିସିସିଆଇର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, "ଶୁବମନ ଗିଲ ଟି-20 ଅଧିନାୟକ ହେବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଜାରି ରଖିବେ ।"

ଏସିଆ କପ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚୟନ ନେଇ ଅଗଷ୍ଟ 19 ରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାପାନରେ ଅଛ ଏବଂ ସେ ଆଜି ରାତିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ ଖେଳିଥିଲା । 5ଟି ମ୍ୟାଚ 4-1ରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 279 ରନ କରିଥିଲେ ଓ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 14 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଅଧିନାୟକ କ୍ୟାରିୟର:

2024 ଟି 20 ବିଶ୍ବକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଦାୟିତ୍ବ ସମ୍ଭାଳିଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ 17ଟିରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସମୟରେ, ସେ 26.57 ହାରରେ 558 ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଚାରୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 28 ଏସିଆ କପ୍‌:

ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UAEରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସମାନ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। 21 ସେପ୍ଟେମ୍ବରସୁପର ଫୋର୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପୁଣି ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହି ଦଳ ଖେଳିବେ ମ୍ୟାଚ:

8ଟି ଦେଶର ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍‌ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ । ଗ୍ରୁପ Aରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, UAE ଏବଂ ଓମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୁପ B ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ରହିଛି ।

ଏସିଆ କପ୍‌ ଫର୍ମାଟ:

ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ମୋଟ 19ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 12ଟି ମ୍ୟାଚ ହେବ । ଏହାପରେ ସୁପର 4ରେ 6ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । ଶେଷରେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ । 1984ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ 8 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି

