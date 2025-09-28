ASIA CUP FINAL: ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢିବେ ଭାରତ-ପାକ୍, 9ଥର ଚମ୍ପିଆନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ପ୍ରଥମ ଥର ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା... ସୁପରସଣ୍ଡେରେ ହେବ ହାଇଭୋଲଟେଜ ଫାଇଟ । ବ୍ଲୁ ଓ ଗ୍ରିନ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଫିଲ୍ଡିରେ ଛାଇ ଯିବେ ଭାରତ ଓ ଫାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି । ଏସିଆ କପ୍ରେ ଆଜି ଫାଇନାଲ ଲଢେଇ । ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ହେବ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର । ପ୍ରଥମ ଥର ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ । ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ । ସମୟ ଯେତିକି ପାଖଉଛି ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସେତିକି ବଢୁଛି । ମମ୍ବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 8ଟାରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
କିଏ ହାତେଇବ ଫାଇନାଲ ଟ୍ରଫି?
ଏସିଆ କପ୍ର 41 ବର୍ଷ ଓ 16 ସିଜିନ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତ ପାକ୍ ଫାଇନାଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଥର ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି । ତେଣୁ ଭାରତରୁ ହରାଇବା ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷେ ଏତେ ସହଜ ହେବନାହିଁ । ସେପଟେ ଦୁଇ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ଫାଇନାଲରେ ନେବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବି ପୁରା ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଭାରତ 9ମ ଥର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟାଇଟଲ ହାତେଇବୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଥର ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।
ଆଜି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ନଜର:
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପରାଜୟ ରହିଛି । ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଭଲ ରହିଛି । ଅଭିଷେଖ ଶର୍ମା ଓପନିଂ ଆସି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସେ ପୁରା ଫର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିପକ୍ଷରେ ସେ ଯେଉଁବି ଦଳ ଥାଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ଅଟକାଇବା ସହଜ ହୋଇପାରିନି । ବଡ ବଡ ସଟ୍ ଖେଳି ବୋଲରଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରିବ । ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଧିରେ ଧିରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟମ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନ୍ ବୋଲର । କୁଳଦୀପ ଓ ବରୁଣ ବିପକ୍ଷ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜୁଛନ୍ତି । ଯଦି ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ ଦେଖାଯାଏ ତେବ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଡେଥ ଓଭରରେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଓ ସୁପର ଓଭରରେ ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କ ବୋଲିଂ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥିଲା । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଏହି ଲଢୁଆ ଦଳର ରଣନୀତିକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷେ କାଠିକର ପାଠ ହୋଇପାରେ ।
ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି । ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଚାପ ରହିପାରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ନାନ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରିବ ନାହିଁ । ଗ୍ରୁପ 4 ମ୍ୟାଚରେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଜିବି ସେ ଦଳ ପାଇଁ ଲଢିବେ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ସେହିପରି ହାରିସ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଭାରତକୁ ପରାଜିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ।
ଭାରତ-ପାକ୍ ହେଡ ଟୁ ହେଡ ରେକର୍ଡ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 15ଟି ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 12ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ତିନିଟି ଜିତିଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଫାଇନାଲରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ 10 ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି । ଭାରତ 3 ଥର ଓ ପାକିସ୍ତାନ 7ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।
ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ରେକର୍ଡ:
2007ରେ ଆଇସିସି ଟି 20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଫାଇନାଲ: ଭାରତ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 5 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା।
2017 ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ: ଓଭାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ 180 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
1985 ବିଶ୍ବ ଚମ୍ପିଆନସିପ ଅଫ କ୍ରିକେଟ ଫାଇନାଲ: ଭାରତ 8 ଓ୍ବିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
1999 ଏସୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ: ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
2000 ଶରାଜା କପ୍ ଫାଇନାଲ: ଭାରତକୁ ହରାଇ ପାକିସ୍ତାନ କପ୍ ଜିତିଥିଲା ।
