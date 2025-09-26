Asia Cup ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢେଇ
ପୁଣି ଏସିଆ କପ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଫାଇଟ ।
Published : September 26, 2025 at 8:04 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ହେବ ହାଇଭୋଲଟେଜ ଫାଇଟ । ପୁଣି ଥରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ । ଗୁରୁବାର ବାଂଲାଦେଶକୁ 11 ରନ୍ରେ ହରାଇବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମହାମୁକାବିଲା ହେବ । ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାତି 8 ଟା ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ଫାଇନାଲ:
ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତୃତୀୟ ଥର ଦୁଳ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପାକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ । ଗ୍ରୁପ ଫୋରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଠାରୁ 6 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ପାକ୍ । ପୁଣି ଫାଇନାଲରେ ଦୁଇ ଦଳ ଭେଟାଭେଟି ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିଏ କାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ଉଠାଉଛି ତାଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ଭାରତର ଏସିଆ କପ୍ରେ ବେଶ ଦବଦବା ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ 8 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 2 ଥର ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । ଭାରତ ନବମ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି ।
ଉପୁଜିବକି ନୂଆ ବିବାଦ:
ଏହୁ ଦୁଇ ଦଳର ମ୍ୟାଚରେ ବାରମ୍ବାର ବିବାଦ ଦେଖାଦେଉଛି । ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହ୍ଯାଣ୍ଡସେକ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା ଓ ଗ୍ରୁପ4 ରେ ପାକ୍ର ଉସକାଇବା ଭଳି ଆଚରଣ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ଦୁଇ ପାକ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇସିସି ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ତେବେ ଦୁଇ ଦଳର ତୃତୀୟ ତଥା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ କଣ ହେବ ତାଉପରେ ନଜର ।
ବାଂଲାଦେଶକୁ 11 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ପାକ୍:
ଗତକାଲି ସୁପର 4ରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ 11 ରନରେ ପାକ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା । ପାକ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 8 ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 135 ରନ୍ କରିଥିଲା । ବାଂଲାଦେଶ 20 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ 124 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।
