ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ବିବାଦ, ପାକ୍‌ କ୍ୟାପଟନଙ୍କ ସହ ଫଟୋସୁଟ କରିବାକୁ ମନା କଲେ SKY

ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା ।

Another Controversy Suryakumar Yadav Reportedly Skips Photoshoot With Salman Ali Agha
Another Controversy Suryakumar Yadav Reportedly Skips Photoshoot With Salman Ali Agha (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2025 at 5:42 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍‌ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ । ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏସିଆ କପ୍‌ ଟ୍ରଫି ସହ ପ୍ରି-ଫାଇନାଲ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଫଟୋସୁଟ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ମନା କରିଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା ।

'ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫଲୋ କରିବୁ'

ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଆମ ଦଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଫଲୋ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିବ । ବାକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଯେମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆସି ପାରିବେ, ନଆସିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ । "

ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ୟାପଟେନ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ହାତ ନମିଳାଇବା ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଘା । ସେ କହିଛନ୍ତି, " ମୋ ଖେଳ କ୍ୟାରିୟରରେ କେବେ କୌଣସି ଦଳ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ମନା କରିଥିବା ଦେଖିନାହିଁ । ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଥିବା ସମୟରେ ଉଭୟ ଦେଶ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ।

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ମୁଁ 2007ରୁ 16 ବର୍ଷରୁ କମ୍‌ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି । ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଦଳ ହାତ ନମିଳାଇବା ଦେଖିନତିଲି । ଯେତେବେଳେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଖରାପ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ମିଳାଇଛୁ । ସଲମାନଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜିଦିର ଅଟଳ ରହିବ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଲାଇବ ନାହିଁ । "

'ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା'

ଚଳିତ ଏସିଆ କପ୍‌ରେ ଗ୍ରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ସୁପର 4ରରେ ଭାରତ ଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଛି । ତେବେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ଚାପରେ ଥିବା ନେଇ ସଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଥିଲେ, " ଫାଇନାଲରେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ଚାପରେ ଥାଆନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଣ କହୁଛି ତାହା ଆମେ ଶୁଣୁନାହୁଁ । ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ASIA CUP FINAL: ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଲଢିବେ ଭାରତ-ପାକ୍‌, 9ଥର ଚମ୍ପିଆନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ

