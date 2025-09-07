ETV Bharat / sports

US OPEN 2025: ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା

ବେଲାରୁଷର ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।

Aryna Sabalenka, of Belarus, holds her trophy aftyer defeating Amanda Anisimova, of the United States, after the women's finals of the U.S. Open tennis championships
Aryna Sabalenka, of Belarus, holds her trophy aftyer defeating Amanda Anisimova, of the United States, after the women's finals of the U.S. Open tennis championships (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read

ନ୍ୟୁୟର୍କ: 2025 ମସିହାର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା, ଆମେରିକାର ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି 27 ବର୍ଷୀୟ ବେଲାରୁଷୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ମାତ୍ର 2ଟି ସେଟ୍‌ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 6-3, 7-6 (3) ସେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଟାଇବ୍ରେକରରେ ଜିତିଥିଲେ

ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଏବଂ ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାବାଲେଙ୍କା ଆର୍ଥର ଆସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍‌କୁ 6-3ରେ ଜିତି 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍‌ରେ ସାବାଲେଙ୍କା ଏବଂ ଆନିସିମୋଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ଟି ଟାଇବ୍ରେକରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ସାବାଲେଙ୍କା 7-3ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 6-3, 7-6 (7/3)ରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ ହାତେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସାବାଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।

Aryna Sabalenka, of Belarus, holds her trophy aftyer defeating Amanda Anisimova, of the United States, after the women's finals of the U.S. Open tennis championships
Aryna Sabalenka, of Belarus, holds her trophy aftyer defeating Amanda Anisimova, of the United States, after the women's finals of the U.S. Open tennis championships (Etv Bharat)

ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଗତ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆମେରିକାର ଜେସିକା ପେଗୁଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ସାବାଲେଙ୍କା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇ ଥର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଆନିସିମୋଭାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବାଲେଙ୍କା ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହାସହିତ 2012-14ରେ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପରେ ସାବାଲେଙ୍କା ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ।

ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ଆଜି

ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 2 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ୟାନିକ୍ ସିନର ଏବଂ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ୟାନିକ୍ ସିନର ଏବଂ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 11:30ରେ ଆର୍ଥର ଆସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- US OPEN 2025: ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟିବେ ସିନର ଏବଂ ଆଲକାରାଜ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- US OPEN 2025: ବିଶେଷ ସଫଳତା ସହ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନୋଭାକ ଜୋକୋଭିକ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025: ଫେଡେରରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନାଡାଲ-ଜୋକୋଭିକ୍ କ୍ଲବରେ ସାମିଲ ଜାନିକ୍ ସିନର

For All Latest Updates

TAGGED:

US OPEN 2025ARYNA SABALENKA WINS US OPENSABALENKA BEATS ANISIMOVAୟୁଏସ୍ ଓପନ 2025US OPEN 2025

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.