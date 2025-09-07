US OPEN 2025: ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିଲେ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା
ବେଲାରୁଷର ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛନ୍ତି।
Published : September 7, 2025 at 3:46 PM IST
ନ୍ୟୁୟର୍କ: 2025 ମସିହାର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା, ଆମେରିକାର ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି 27 ବର୍ଷୀୟ ବେଲାରୁଷୀୟ ଖେଳାଳି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ମାତ୍ର 2ଟି ସେଟ୍ରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି, ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖେଳାଳି ଆନିସିମୋଭାଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 6-3, 7-6 (3) ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କିନ୍ତୁ ଟାଇବ୍ରେକରରେ ଜିତିଥିଲେ
ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଏବଂ ଆମାଣ୍ଡା ଆନିସିମୋଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାବାଲେଙ୍କା ଆର୍ଥର ଆସେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ସେଟ୍କୁ 6-3ରେ ଜିତି 1-0ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଟ୍ରେ ସାବାଲେଙ୍କା ଏବଂ ଆନିସିମୋଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଟାଇବ୍ରେକରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ସାବାଲେଙ୍କା 7-3ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ 6-3, 7-6 (7/3)ରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ ହାତେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସାବାଲେଙ୍କା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଟାଇଟଲ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆରିନା ସାବାଲେଙ୍କା ଗତ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଆମେରିକାର ଜେସିକା ପେଗୁଲାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ସାବାଲେଙ୍କା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇ ଥର ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ, ଆନିସିମୋଭାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାବାଲେଙ୍କା ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହାସହିତ 2012-14ରେ ସେରେନା ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ପରେ ସାବାଲେଙ୍କା ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ।
ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ଆଜି
ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍ 2025 ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ଫାଇନାଲ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଏବଂ ନମ୍ବର 2 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ୟାନିକ୍ ସିନର ଏବଂ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷର ଶେଷ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ। ୟାନିକ୍ ସିନର ଏବଂ କାର୍ଲୋସ୍ ଆଲକାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 11:30ରେ ଆର୍ଥର ଆସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
