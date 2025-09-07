ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍: ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳର ଐତିହାସିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ

Archery World Championships 2025: ଅମନ ସୈନି, ରିଷଭ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରଥମେଶ ଫୁଗେଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି।

Aman Saini, Rishabh Yadav and Prathamesh Phuge
Aman Saini, Rishabh Yadav and Prathamesh Phuge (Sports India 'X' handle screen grab)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 9:05 PM IST

ଗ୍ୱାଙ୍ଗଜୁ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଫାଇନାଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ 235-233ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପୁରୁଷ ଦଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ରିଷଭ ଯାଦବ, ଅମନ ସୈନି ଏବଂ ପ୍ରଥମେଶ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ଫୁଗେଙ୍କ ଟିମ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ସଂଯମତା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ 235-233ରେ ଜିତି ପୋଡିୟମର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିଲେ।

ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ

ତିନିଟି ସେଟ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଉଭୟ ଦଳ 176-176 ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସେଟ୍ ରେ, ଭାରତ ବିଜୟ ପାଇଁ 59 ସ୍କୋର କରିଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ କେବଳ 57 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା। ​​ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଜାକର୍ତ୍ତା 1995 ବିଶ୍ୱ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପରେ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହା ସେହି ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦଳକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫ୍ରାନ୍ସ ଜିତିଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଫାଇନାଲକୁ ଯିବା ବାଟରେ, ଭାରତ ଆମେରିକା ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ସେମାନେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଆମେରିକା ଉପରେ 234-233 ର ଏକ ସୀମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ତୁର୍କୀକୁ 234-232 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ।

ମିକ୍ସଡ ଦଳ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା

ରିଷଭଙ୍କ ଏହା ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ ଥିଲା କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ଭେନାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ। ତଥାପି, ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାଇକ୍ ସ୍ଲୋଏସର ଏବଂ ସାନେ ଡି ଲାଟଙ୍କ ଡଚ୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ରୌପ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ପଦକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ 2021 ୟାଙ୍କଟନରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ 2023 ସଂସ୍କରଣରେ 15ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ନଅଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ତିନିଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

