ଜାଭେଲିନରେ ଅନୁ ରାଣୀଙ୍କ କମାଲ; କ୍ୟାରିଅର ବେଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ ସହ ଜିତିଲେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ - ANNU RANI WINS GOLD MEDAL

Annu Rani wins gold medal: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍ ଅନୁ ଅରାଣୀ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2025 at 3:39 PM IST

Annu Rani wins gold medal: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଅର୍ ଅନୁ ରାଣୀ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଷ୍ଟମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିସଲା ମାନିଆକ୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ମିଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ ଥ୍ରୋରେ 60 ମିଟର ମାର୍କ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସହ ସିଜନ୍‌ର ସର୍ବୋତ୍ତମ 62.59 ମିଟର ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରି ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେବଲ ମିଟ୍‌ର ଏକ ଅଂଶ ଥିବାବେଳେ 32 ବର୍ଷିୟା ଅନୁ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ଚମତ୍କାର କଲେ ଅନୁ ରାଣୀ

ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମିରଟର ବାସିନ୍ଦା ଅନୁଙ୍କ ପାଖରେ 63.82 ମିଟରର ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ସେ 2022ରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର 6 ଅଗଷ୍ଟରେ, ଅନୁ 60.95 ମିଟର ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟାସରେ 62.59 ମିଟର, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସିଜନ୍‌ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରୟାସରେ 60 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା 60.07 ମିଟର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ।

ବର୍ଷେ ପରେ 60 ଅଙ୍କ ଛୁଇଁଲେ ଅନୁ

ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ 29 ଅଗଷ୍ଟରେ 33 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଥିବା ଅନୁ ରାଣୀ ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 60 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ଥ୍ରୋ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ 58.82 ମିଟର ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅନୁ ମେ 2024ରେ 60 ମିଟର ଥ୍ରୋ ଛୁଇଁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜର୍ମାନୀର ଅଫେନବର୍ଗରେ 60.68 ମିଟର ଥ୍ରୋ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ 59 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ରାଉଣ୍ଡରେ 55.81 ମିଟର ପ୍ରୟାସ କରି 2024 ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ଅନୁ ରାଣୀଙ୍କ ଆଗାମୀ ମିଶନ

ଅନୁ ରାଣୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟୋକିଓ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 64 ମିଟରର ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂ କୋଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରେ। ସେ ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ।

