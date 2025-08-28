ବାଲେଶ୍ବର: 'ଯାହା ନହୋଇଛି ବାଲ୍ୟ କାଳେ, ତାହା କି ହେବ ପାଚିଲା ବାଳେ'... ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଯାହା ନହୋଇଥିଲା ବାଲ୍ୟ କାଳେ ତାହାକୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି 65 ବର୍ଷିୟ ମନୋଜ ବିହାରୀ ଦାସ । 'ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ନମ୍ବର'ର ମଧ୍ୟ ଜ୍ବଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି । ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ବିଦେଶରେ ଚମକି ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ବୟସରେ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଆୟୋଜିତ ଏସିଆନ ବଡି ବିଲଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ଵରର ମନୋଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ସେ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବଡି ବିଲ୍ଡର ।
ସରକାରୀ ଚାକିରିଆରୁ ବଡି ବିଲ୍ଡର:
ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଅନେକ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ସଜ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ପଡନ୍ତି । କେହି କେହି ସୁସ୍ଥ ଥାଇ ବି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ ମନୋଜ । 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ପୁରା ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କେହିବି ତାଙ୍କ ବୟସକୁ ବିଶ୍ବାସ କରିବେନି । ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ରେମୁଣା ବିଇଓ ଅଫିସରେ ମନୋଜ ଜଣେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। 2021 ମସିହା ଜୁନ ମାସରେ ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ । ଚାହିଁଥିଲେ ପେନସନ ଟଙ୍କାରେ ବାକି ଜୀବନ ବୁଲା ବୁଲି କରି କାଟି ପାରିଥାନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ଘରେ ବସି ରହିବା ତାଙ୍କର ବସନ୍ଦ ନୁହଁ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଥିବା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ବିଦେଶରେ 27 ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ମେଡାଲ ଆଣିଲେ:
ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖରୁ 25 ତାରିଖ ଯାଏ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା 57ତମ ଏସିଆନ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପ (57th ASIAN BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS CHAMPIONSHIPS ) । ସେଥିରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ଗରେ ମାଷ୍ଟର ମେନ୍ସ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମନୋଜ । ଏଥିରେ ଏସିଆର 22 ଟି ଦେଶର 30 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତରୁ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋଜ ଥିଲେ ଜଣେ । ଶେଷରେ 27 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଭାରତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।
ମନୋଜଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:
ମନୋଜ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ସେ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ଜିମ୍ରେ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ସେହି ଜିମ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରୋଡ଼ ସୋର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସୁନହଟ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରୁ ଏକ ରୋଡ଼ ସୋ ମାଧ୍ୟମରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିମ୍ର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ଅଭିଷେକ ଦାଶ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।
କେମିତି ଏସିଆନ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ?
65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ମନୋଜ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, " ଚାକିରି ଜୀବନରେ ରହି କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇନଥିଲି । ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅଲ ଓଡିଶା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରୁ ପୁଣି ଗଲି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୋ ନାମ ଏସିଆନ ଗେମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁକିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର। "
ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଚାକିରି ଜୀବନ ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଭାଗ ନେଇ ପାରି ନଥିଲି। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବା। ଏହାସହିତ ବୟସ୍କ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଅନେକ ରୋଗରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ପାଇ ପାରନ୍ତେ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜିମ ଖୋଲା ଯାଉଛି ଯୁବପିଢି ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ସଚେତନ ହେଲେଣି। ଆମ ବୟସରେ ଏମିତି ସଫଳତା ମିଳିବା ପରେ ଯୁବ ସମାଜଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି।"
