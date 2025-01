ETV Bharat / sports

ନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ସରେ ଓଡ଼ିଶା ଖୋ ଖୋ ଟିମର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି - 38TH NATIONAL GAMES

Odisha Men And Women kho kho Team ( Department of Sports, Government of Uttarakhand )