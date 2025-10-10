ETV Bharat / sports

କାଲିଠୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚାମ୍ପିଆନସିପ; ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ 450 ଖେଳାଳି

16 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ ଆୟୋଜନ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ମହାକୁମ୍ଭ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଆନସିପ 2025 ।

Odisha to host the 28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025
Odisha to host the 28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 28 ତମ ଏସିୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚାମ୍ପିଆନସିପ 2025 । ଅକ୍ଟୋବର 11 ରୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଏହି ଚାମ୍ପିଆନସିପ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ । 22 ଦେଶର 450 ଖେଳାଳି ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିୟାନସିପର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡରେସନ ଓ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ । ଏପଟେ ସ୍ଵନାମଧନ୍ୟ ଟେନିସ ତାରକା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ବିଜେତା, ଖେଳରତ୍ନ ବିଜେତା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶରଥ କମଲ ଓଡିଶା ଟେନିସ ଆସୋସିଏସନର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡ଼ର ହୋଇଛନ୍ତି ।

Odisha to host the 28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)

ପୁଣି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବ ଓଡିଶା-

ଓଡିଶାରେ କ୍ରୀଡାର ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅନୁଭୂତି ଏବେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେବ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଓଡିଶା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଶିରୋନାମାରେ ରହିବ । ୨୮ତମ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଦଳ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ ୨୦୨୫ (IITF-ATTU), ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଶନିବାରଠୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଚଳିତ ମାସ ୧୧ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଓଡିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ । ତେବେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡ଼େରେସନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆନୁସଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ, ରହଣି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।

ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ-

ଗତ ୬ ତାରିଖରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଦଳ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ ୨୦୨୫ ଟ୍ରଫି ଅନାବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବା ସହିତ ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ସପିଂ ମଲ୍ ଆଦିରେ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପର ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଚାର ଯାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ।



ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର-

ବିଶ୍ୱର ଟପ୍ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଖେଳାଳୀମାନେ ଏହି ୨୮ତମ IITF-ATTU ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍‌ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତରୁ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀଜା ଅକୁଲା, ମନିକା ବତ୍ରା, ଦିୟା ଚିତଲେ, ଯଶସ୍ଵିନୀ ଘୋରପଡ଼େ, ସ୍ୱସ୍ତିକା ଘୋଷ ଏବଂ ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଅଙ୍କୁର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପୟାସ ଜୈନ୍‌, ମାନୁଷ ଶାହା, ସ୍ନେହିତ ସୁରବଜ୍ଜୁଲା, ମାନବ ଠକର ଆଦି କ୍ରୀଡାବିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ଵରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ୍ ସେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍‌ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ଭାରତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲା ।

28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025
28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)


ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍ ଖେଳିବେ 22 ଦେଶର ଖେଳାଳି-
୨୮ତମ IITF-ATTU ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍‌ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ୨୨ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ୪୫୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ହେବେ । ୨୮ତମ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍‌ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଭାରତ ସମେତ ୨୨ଟି ଭାଗ ନେବେ । ଭାରତ ସମେତ ଚୀନ, ଜାପାନ, କୋରିଆ ରିପବ୍ଲିକ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପିପୁଲ୍ସ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କୋରିଆ, ତାଇୱାନ, ହଂକଂ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଚାଇନିଜ ମକାଓ, ବାଂଲାଦେଶ, ଇରାନ, କଜାକିସ୍ତାନ, କିର୍ଗୀଜସ୍ତାନ, ମାଲେସିଆ, ମାଳଦୀପ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ, ନେପାଳ, ଓମାନ, କତାର, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଉଜବେକିସ୍ତାନରୁ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025
28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)


ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ଗୁଡ଼ିକ 2026 ITTF ବିଶ୍ୱ ଦଳ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 13 ଦଳ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟିମ୍ ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚାମ୍ପିଆନସିପରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା IITF World Team Championship-2026 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ।

28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025
28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)

"ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକା ସହ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଲଡ଼ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ଟୁର ବ୍ରୋଞ୍ଜର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ସଫଳତାର ସହ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠାରୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ତେବେ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇ 28 ତମ ଏସିଆନ ଟେବଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ।

28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025
28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)
ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡ଼େରେସନ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଫେଡ଼େରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ୟୁନିୟନ, ଓଡ଼ିଶା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।
28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025
28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)



୪୦ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ ପ୍ରତିଯୋଗିତା-
ଶୁକ୍ରବାରଠୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଠାରେ ୪୦ତମ ନ୍ୟାସନାଲ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍‌ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୧୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ୩୮ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୩୭ଜଣ ମହିଳା ସର୍ବମୋଟ ୭୫ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍‌ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025
28th ITTF-ATTU Asian Table Tennis Team Championships 2025 (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ୪୦ତମ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

SPORTS MINISTER SURYABANSHI SURAJKALINGA STADIUM BHUBANESWARODISHA TABLE TENNIS ASSOCIATIONASIAN TABLE TENNISASIAN TABLE TENNIS CHAMPIONSHIPS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.