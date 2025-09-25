କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚାମ୍ପିଆନସିପ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ 22 ଦେଶର ଖେଳାଳି
ଓଡିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚାମ୍ପିଆନସିପ । ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
Published : September 25, 2025 at 9:57 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: 16 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଫେରିଛି ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ । ଏହାସହ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 28ତମ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଟିମ୍ ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 15 ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହି ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଫେଡରେସନ ଓ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବହୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ ।
28ତମ ଏସୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍-
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଚାମ୍ପିଆନସିପ୍
International Table Tennis Federation (ITTF) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସି ମହାସଂଘ, ଭାରତୀୟ ଟିଟି ମହାସଂଘ Table Tennis Federation of India (TTFI), ଏସିଆନ ଟିଟି ୟୁନିୟନ Asian Table Tennis Union (ATTU), ଓଡିଶା ଟିଟି ଆସୋସିଏଶନ Odisha Table Tennis Association ଏବଂ ଓଡିଶା କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହା ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବିଭାଗରେ ୨୨ ଦେଶର 400ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଓ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏଥିରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଟିମଗୁଡିକ ଲଣ୍ଡନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇଆଇଟିଏଫ ୱାର୍ଲଡ ଟିଟି ଟିମ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ ।
Addressed the press conference ahead of the 28th Asian Table Tennis Team Championships 2025 in Bhubaneswar.— Suryabanshi Suraj (@suryabanshibjp) September 25, 2025
Proud that Odisha is set to host Asia’s finest talent at Kalinga Stadium from October 11–15, further strengthening our state’s reputation as a global sports hub. pic.twitter.com/0vqbGlf7Lw
ଭାରତ, ଚାଇନା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଜାପାନ, କୋରିଆ, ମକାଓ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଭଳି ୨୨ଟି ଦେଶର 400ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଏହି ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି । ଗତ ଏସିଆନ ଚମ୍ପିଆନସିପରେ ଭାରତ ୩ଟି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଥିଲା । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସଂଘ ଆଶା ରଖିଛି ।
ଏହାସହିତ କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସେହିପରି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଟେବୁଲ ଟେନିସକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା ସରିଛି । କେମିତି ଏହାକୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେ ନେଇ ସରକାର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।" ଚମ୍ପିଆନସିପ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଦେଶରୁ 400ରୁ ଅଧିକ ଟେନିସ ଖେଳାଳି ଆସିବେ ବୋଲି କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଚମ୍ପିଆନସିପର ଅଭିଜ୍ଞତା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ସଂଘ ।
Odisha: Minister Suryabanshi Suraj says, " the 28th asian table tennis team championships is being held in odisha for the first time after a gap of 16 years. the event will bring together 22 countries, including china and singapore" pic.twitter.com/OxBhg6vAKT— IANS (@ians_india) September 25, 2025
ଓଡିଶାର କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଓଡିଶା ଟିଟି ଆସୋସିଏଶନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପରିଡା, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଂଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏନ.ଗଣେଷନ ଓ କ୍ରୀଡା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ.ୟେଦୁଲା ବିଜୟ ପ୍ରମୂଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର