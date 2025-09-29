କଂଗ୍ରେସକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବ କି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା ?
ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
Published : September 29, 2025 at 3:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ସଶକ୍ତ ହେବ କଂଗ୍ରେସ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଖାସ କରି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ଦଳ, ଯାହା ଅନୁଭୂତ ହେବ ଆଗାମୀ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନରେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନରେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବା ସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ।
2029 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ:
ରାଜ୍ୟରେ 26 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଏବଂ ପରେ ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ଏବେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି 2029 ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବ।ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଠାରୁ ସଂଗଠନ ସଜାଡି ବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି AICC । ବିଶେଷକରି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଓଡିଶାକୁ ଘନ ଘନ ଆଗମନ ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସର ଗ୍ରହଣୀୟ ତା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏବେ ରାଜ୍ୟର 35ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ମୁଖିଆ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରି ନେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । କଣ କଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓଡି଼ଶାବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ। ବିଶେଷକରି ଯେଉଁ ନେତା ମାନେ ଦଳରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଥିଲେ ବା କଂଗ୍ରେସରେ ଆଉ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି।
ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ ଦ୍ଵାରା ଖୁବ କମ ଦିନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ହେଲା, ବ୍ଲକରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଆସିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନେ ବୁଲିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଫାଇଦା ହେବ।ସଂଗଠନ ସହ ଦଳର ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ। ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ବହୁ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ
ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ ।
ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଭାବ ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଏକାଧିକ ନେତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି,କେବଳ ତାକୁ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଅଣାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଏ କାମ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଘରେ ବସି ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚି ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନିକଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ଲୁଟ କରାଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ହେଡକ୍ଵର୍ଟେର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ,ତାକୁ କିଭଳି ସମାଧାନ କରିହେବ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଦଳକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। "
କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ 28 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଏକପ୍ରକାର ବନବାସରେ ଥିଲା। 26 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଉଠାଇ ଫୋଫାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସେଭଳି ସ୍ତରରେ ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ । କାରଣ ଲୋକମାନେ ପରଖି ସାରିଲେଣି 26 ବର୍ଷ ସରକାରକୁ ଏବେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ,ଏଥିରୁ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ,ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇପାରିବ।କିନ୍ତୁ ଏ କାମ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଦୂର କରି କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବୋଲି କହୀଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷ ରବି ଦାଶ ।
" କଂଗ୍ରେସର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ସଂଗଠନ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନ ଏବେ ବୁଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଯାଇ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଘର ସଜଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ,ପଂଚାୟତ ,ବୁଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେତେଶୀଘ୍ର ଦଳ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଦଳ ଗ୍ରହଣୀୟତା ପାଇବ। "
ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଦଳ ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ହେବ ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ- ECI
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର