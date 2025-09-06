NDA ନା INDIA, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ବିଜେଡି ?

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଚ୍ଚନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର । ବିଜେଡି ପାଖରେ ରହିଛି 7 ଟି ଭୋଟ ?
BJD on Vice President Election 2025 ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ । ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ । ନିଜ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ଅଙ୍କ କଷୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହାମେଣ୍ଟ । ନିର୍ବାଚନକୁ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ସମର୍ଥନ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ ମେଣ୍ଟର ତୁଙ୍ଗ ନେତା । ଏହା ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ- ବିଜେଡି । ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ରହିବ ନବୀନ ପଚ୍ଚନାୟକଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ? କୁଆଡେ ରହିବ ନବୀନଙ୍କ ଗତି ? କାହା ଖାତାକୁ ଯିବ ବିଜେଡିର 7 ଭୋଟ ? ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
କ'ଣ ରହିବ ନବୀନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ?
କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି(ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ବାଧୀନ NDA ମେଣ୍ଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଛାଡ଼ି କରିଛି । ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତି ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ହେବେ ତାହା ଆସନ୍ତା ୯ ତାରିଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ଲାଗି ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ଉଭୟ NDA ଏବଂ INDIA ମେଣ୍ଟ । ସମର୍ଥନ ଲାଗି ଉଭୟ ମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଏନଡିଏ ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହୁଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର ରହିଛି ।
ହାଇକମାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ: ବିଜେଡି
ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, " ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳର ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ ନେବେ । ନବୀନ ଠିକ ସମୟରେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ନବୀନ ସବୁବେଳେ ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରି ଆସିଛନ୍ତି । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । "
ବିଜେଡି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି । ତାଙ୍କ କହିବା ହେଲା, " ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକ ବସିନାହିଁ । ବୈଠକରେ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ।"
କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବ BJD:
ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ବିଜେଡି ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱତ୍ବାଧୀନ ଏନଡିଏ ସହ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଛିଡା ହୋଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏନଡିଏକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛି । ତେବେ ଏଥର ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବୋଲି ଦଳୀୟ ନେତା କହୁଛନ୍ତି । ଗତ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ ୱାକଫ ବିଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ତା ଉ ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ।
୨୦୧୭ରେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟକୁ ସମର୍ଥ କରିଥିଲା BJD:
୨୦୧୭ ମସିହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଜେଡି ତା'ର ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ NDA ଏମ. ଭେଙ୍କିଆ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ନବୀନ । ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିର ଲୋକସଭାରେ ୨୦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୮ ଜଣ ସାଂସଦ ଥିଲେ । ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବନ୍ଧୁତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସହିତ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ JDU ମଧ୍ୟ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ।
ଏଥର ଠିକ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଜେଡି ଆସିବ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୈତିକ କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଷ୍ଟିସ ବି. ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ଏବେ ଲୋକସଭାରେ କୌଣସି ସାଂସଦ ନଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ।
୨୦୨୨ ନିର୍ବାଚନ:
୨୦୨୨ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ NDA ପକ୍ଷରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଯଗଦୀପ ସିହ୍ନା । ସେତେବେଳେ ମାଟିର ଝିଅକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେହପରି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ NDA ଜଗଦୀପ ଧନଖଡଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ମାର୍ଗାରେଟ ଆଲ୍ଭା । ବିଜେଡି ସେତେବେଳେ NDA ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲା ।
୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା । ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ସମୀକରଣ ବଦଳିଛି । ତେଣୁ ବିଜେଡିର ଗତି ଓ ନବୀନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନା ବିରୋଧ ତାହା ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି । ୱାକଫ ବିଲକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବିଜେଡି ପାଖରେ ତିନିଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୀକରଣ ରହିଛି । ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଓ ଉଭୟ ମେଣ୍ଟଠୁ ସମଦୂରତ୍ୱ ନୀତି । ଏହାରି ଭିତରୁ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ । ବିଜେଡି ପିଏସି ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରହିଛି ନଜର ।...
