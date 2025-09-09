ବଦଳୁଛି ବିଜେଡିର ନୀତି; ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନା ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ?
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନରୁ ବିଜେଡି ବିରତ ହେବା ପରେ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ।
Published : September 9, 2025 at 11:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରୁ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଥିଲା ବିଜେଡି ସାଂସଦ । ଏନଡିଏ ଓ ୟୁପିଏ ଠାରୁ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଭୋଟିଂରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହି ଦଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛି । କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପିକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ଵାର୍ଥ ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାପରେ ନବୀନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବିରତ ରହିଛି । ସମଦୂରତା ନୀତିର ଏହା ଅଂଶ ବିଶେଷ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ବିଜେଡି ସମଦୂରତା ନୀତିକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଲୋଗାନ ଭଳି ଆବୃତ୍ତି କରେ । ଦଳ ଗଠନ ଠାରୁ ବିଜେଡି କେବେ ସମଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିନାହିଁ । 1997ରେ ଦଳ ଗଠନରୁ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ସହ ଗଠବନ୍ଧନରେ ଥିଲା ବିଜେଡି । ବିଜେପିଠୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସହଯୋଗରେ ବିଜେଡି ଶାସନରେ ରହିଥିଲା । 2012 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଓ 2017 ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁପିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଉପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଏନଡିଏକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛି । କିମ୍ବା ଏନଡିଏକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳି ବିଜେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏନଡିଏ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲକୁ ବିଜେଡି ଆକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ କରିଛି । ଯେଉଁ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ଦଳ ଘୋଷଣା କରି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓହରି ଯାଇଛି ।
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଚମ୍ପିଆନ ବୋଲି ବିଜେଡି ନିଜକୁ କୁହେ । ବିଜେଡି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଭୋଟ ହାତଉଛି, ତେଣୁ ତିନି ତଲାକ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଲର ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲା । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଲ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେବା କଥା ଦଳ କହିଥିଲା । ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନୀତି ଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲର ବୈଠକ ଓ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଦଳର ସାଂସଦ ମୁନ୍ନା ଖାଁ ଏହା ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ । କିନ୍ତୁ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା । 7 ଜଣ ସାଂସଦ ୱାକଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ବିରୋଧ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ । ବିଜେଡି କେବେ ସମଦୂରତା ରଖେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ବିଜେଡି ସମଦୂରତା ନୁହେଁ, ସମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ, ସମ ମିତ୍ରତା ଓ ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିବା ଅର୍ଥ ଏନଡିଏକୁ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ ଦେବା ।
ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ଚିଟଫଣ୍ଡ, ଖଣି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲିକି ରହିଛି । 5ଟି ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛି । ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆସିଛି । ବିଜେଡି ନେତା ତଦନ୍ତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଫସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଜେଡି ନେତା ମାନଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ହାତରେ ଧରି ବିଜେପି ନଚାଉଛି । ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘାରୁଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ ମାଗୁ ବା ନମାଗୁ ବିଜେଡି ବାରମ୍ବାର ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି । ଜାପାନର ଏକ ଲୋକକଥାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହତ୍ୟା ପଦକ୍ଷେପ । ତଥାଗତ ଲେଖା ସହ ଏକ ଚିତ୍ର ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଚିତ୍ରରେ କେବଳ ବିଜେଡିର ଲୋଗୋ ବା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଦେଖା ଯାଉଛି । ବିଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାରଛନ୍ନ । ବିଜେଡିର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ବୋଲି ସେ ବର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ରହିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ବିଜେଡି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛି । ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଏକ ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ଗତ ୱାକଫ ବିଲ ପ୍ରକରଣରେ ବିଜେଡିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଉଭୟ ଦଳ କୋଳାକୋଳି ହେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି ପୁଣି ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିଲା, ତାହାହିଁ ହେଲା । ପୂର୍ବଭଳି ସିବିଆଇ-ଇଡି ଭୟରେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡି କାମ କଲା । କାରଣ ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ରହିବା ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷ ସମର୍ଥନ । ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।"
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ କହିଛନ୍ତି, "ଭୋଟ ଦେବା କି ନଦେବା ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ବିଜେଡି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ । ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କହିବାର ହକ ନାହିଁ । ଯାହା ଉଚିତ ମନେ କଲେ, ତାହା କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧ ଓ ସମର୍ଥନ ଦୁସରା କଥା । କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା କଥା ନୁହେଁ । ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା । ତେଣୁ ବିଜେଡି ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ କି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଫରକ ପଡିନଥାନ୍ତା ।"
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ସମଦୂରତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସିଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ନେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା । ବିଜେପି ସରକାରର ଶାସନରେ ଓଡିଶା ସେଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବିଗାଡି ଦେଇଥିବା ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାନ୍ତା । ସମଦୂରତ୍ୱ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛି, କରିବ ।"
ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୋଟେ ନୀତିରେ ଚାଲିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ତିଷ୍ଟି ରହିନାହିଁ । ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତାମିଲନାଡୁରେ ସରକାରରେ ଅଛି ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ଦଳ ଡିଏମକେ । ଷ୍ଟାଲିନ ଚାହିଁଥିଲେ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ ଡିଏମକେ ସମର୍ଥନ କଲାନାହିଁ । କାରଣ ଡିଏମକେ ନୀତି ଗତ ଭାବେ ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରେ । ତେଣୁ ସନ ଅଫ ସଏଲ ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ । ସମଦୂରତା କଥା କହି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିଜେଡିର ରଣନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସିଛି । ଫଳରେ ବିଜେଡି ନିଜକୁ ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିବାକୁ ଦେଇନାହିଁ । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିବା ବିଜେପିକୁ ବିଜେଡିର ପରୋକ୍ଷରେ ସମର୍ଥନ । ବିଜେଡି ୟୁପିଏ ପ୍ରର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭୋଟ ବଢିଥାନ୍ତା । ବିଜେଡି ଏନିଡିଏର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ।
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବବତ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଚାପରେ ରହିଛନ୍ତି । ଯାହା ତୃଣମୂଳରେ ଦଳର ସଂଗଠନ, ନେତା ଓ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ । ଯାହାର ଝଲକ ରାୟଗଡାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଏନ ଭାସ୍କର ରାଓ, ଲାଲ ବିହାରୀ ହିମିରିକା ଭଳି ବଡ଼ ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡୁଛନ୍ତି । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡିକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିଆରଏସ ଏନଡିଏ କିମ୍ବା ୟୁପିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିନାହିଁ । କାରଣ ଦର୍ଶାଇଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ନାହିଁ । ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପାଉନାହାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମନାକୁ ଆଣି ବିଆରଏସ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଛି । ବିଜେଡ଼ି କ୍ଷମତାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ଆଣିନାହିଁ । ଜନତା ଓ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବିଜେଡି ନାହିଁ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଦଳର ନେତା ମାନେ ବିଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ।"
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାଶ, ଇଟିଭି ଭାରତ