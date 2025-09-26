ପୂଜାଛୁଟି ଆସିଲା, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହେଉନି ? ତେଜିଲା ରାଜନୀତି
ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ 8 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଥିଲା । ମୋହନ ସରକାର ଆସିବାର 15 ମାସ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ।
Published : September 26, 2025 at 9:44 AM IST|
Updated : September 26, 2025 at 11:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଦଶହରା ଛୁଟି ଆସିଗଲା । ହେଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କୌଣସି ଉପକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି । ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କଲେ କଡା ସମାଲୋଚନା । ହାରିଯିବାର ଭୟ ପାଇଁ ପଛେଇଗଲେ କି ସରକାର ?
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ହିଁ ନେତୃତ୍ୱ ଜନ୍ମ ନିଏ । କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନେତୃତ୍ୱର ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ । ହେଲେ ଓଡିଶାରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ର ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଶେଷଥର ପାଇଁ 2017 ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।2018 ରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ତିତଲି ଏବଂ କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସରକାର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ (ABVP) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହେଲେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନହେବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାର ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି । ଏପଟେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ABVP ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ସଂଘ (NSUI) ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିଛି।
ABVP ଏବଂ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିବାରୁ ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଖୋଦ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ । ହେଲେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଏହାକୁ ସେ ଏଡାଇ ଯାଉଛନ୍ତି । କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ବୋଧେ ହାରିଯିବାର ଭୟ ଥିବାରୁ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରେଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ।
ହାରିବା ଭୟ ଘାରିଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କରୁନାହାଁନ୍ତି-କଂଗ୍ରେସ
ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ଵର ଏଫ ଏମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ABVP କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଗିରଫ ହେବା ପରଠାରୁ ଛାତ୍ର ସମାଜ abvp ଠାରୁ ମୁଁହ ଫେରାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣି ଲୋକମାନେ abvp ସହ ନାହାଁନ୍ତି । ତେଣୁ ଏମାନେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାରର କଥା ଓ କାମରେ ତାଳମେଳ ନାହିଁ । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହିଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଗତବର୍ଷ ବଡ଼ଚଣାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନ କରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ । ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ମାସ କହି 2024 ରେ ଖସିଗଲେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ abvp ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ନାହିଁ । କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହାରିବା ଭୟ ଘାରିଛି।
କ୍ୟାମ୍ପସ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରୁ ନ ଥିବାରୁ ସରାକରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି । ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ସତସାହସ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ । ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବାର ୧୫ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ରୋଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏବିଭିପି ଓ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଲାଗି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଛି । ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସୀତା ସାହୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଚଳିତ ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୯ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଯୌନ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଫଏମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଳଙ୍ଗା, ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ, ମାହାଙ୍ଗା, ଗୋପାଳପୁର ଓ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ଘଟଣା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ସରକାରରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଅସୁରକ୍ଷିତ। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଘୋର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଜି ମୂରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏଥିରୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରକାର ସକାରାତ୍ମକ ଥିବା କଥା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ମିଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି । ଯଦି ସତ ସାହାସ ଅଛି, ସରକାର ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଇପ୍ସୀତା ସାହୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କାହିଁକି ଆସିଲା ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଟି
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୟାମ୍ପସ ରାଜନୀତିରୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବାହୁବଳକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୨୦୦୬ରେ ଗଠିତ ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଥିଲେ।ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଟି 2005 ରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2006 ରେ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। କମିଟିର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅବାଧ ,ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା।
କଣ ଥିଲା ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ସୁପାରିଶ
ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟସ 17 ରୁ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଉଚିତ । ନିର୍ବାଚନୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ 5,000 ରୁ 10,000 ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ତାଙ୍କ ନାଁରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନ ଥିବ।
ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଡେଲ କୋଡ଼ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ବା ଆଚରଣ ସଂହିତା ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଥିଲେ କମିଶନ । ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜାତି, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନାର ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଲାଉଡସ୍ପିକର, ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ପଶୁ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ । ଖାଦ୍ୟପେୟ କିମ୍ବା ପ୍ରଚାର ସାମଗ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ନାହିଁ।
2009ରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା କଲେଜ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଇ ନ ଦେବା ବିଜେ଼ଡିର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା
ABVP ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଶ୍ୱଜିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବିଭିପି ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛି । ଆମେ ପ୍ରଥମେ pil ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲୁ। 6,7 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରେଇ ନଦେବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା। କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରୁ ହିଁ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଖାଲି ରାଜନୀତି ନୁହେଁ କଲେଜର ପରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ନେତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ abvp ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦାବି ଦୋହରାଇଥିଲା । ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନହେଲେ ଆଗକୁ abvp ଆନ୍ଦୋଳନ କୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକ ରବି ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ସେମାନେ ଜିତିବେ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କର ଭରସା ପାଉନି । ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାଁନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରେଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗତବର୍ଷ କହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ କହିଥିଲେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ବୋଧହୁଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାରେ ଡ଼ରି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦିଓ abvp ଏକ ସକ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯିବା ଭଳି ଲାଗୁଛି ।
ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥାଏ । ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ପୂଜା ଛୁଟି ଦିଆଯାଏ । ଏବେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ବାକି ଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
