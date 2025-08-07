Deadlock over PANCHAYAT BY POLL ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେବେ ହେବ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ? ଏହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଖାଲି ପଡିଛି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଦବୀ । ଏଥିପାଇଁ ଗତ ମେ' ମାସ 20 ତାରିଖରେ ବାହାରି ଥିଲା ନୋଟିଫିକେସନ । ହେଲେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ । ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କମିଶନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି l
1131 ଖାଲି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାହାରି ଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଦ୍ଦ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କହିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସଚିବ । ତେବେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ 2022ରେ ହୋଇଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ଆଉ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2027ରେ ହେବ ତ୍ରୀ-ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ତେବେ ୨୦ ଜିଲ୍ଲାର ୪୩ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି ।
ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁଇ ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସବୁ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 1131ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର 1043 ଜଣ, ସରପଞ୍ଚ 43 ଜଣ, 40 ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ 5 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଦ ଖାଲି ଅଛି । ବାଲେଶ୍ଵର, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କେନ୍ଦୁଝର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସବୁ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ।
କେଉଁ ମୁହଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ? ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର-
ଏହାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ନାହିଁ । ଖାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ନୁହଁ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଏ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେବ । କାହିଁକି ନା ଏମାନେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାକୁ ପୂରଣ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିଟଫଣ୍ଡ୍ ପଇସା ଫେରାଇବେ । ତେବେ କେତେ ବାଟ ଗଲା । ଏବେ ସରକାର ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହରଡଘଣାରେ ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ ଲୋକୋ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ । ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ନ ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସକାଳୁ ନୋଟିଫିକେସନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥଗିତ କରିଥାନ୍ତେ । କହିଲେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ପାଇଁ, ବର୍ଷା ଦିନରେ କଣ ଭୋଟ ଲୋକେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସରକାର ଏବେ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ।"
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ । ସକାଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଦ୍ଦ । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନ ଥିଲେ, ଦିତୀୟଟି ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଭୟ ରହିଛି ।"
ତେବେ ଏହାକୁ କଡା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି । ବିଜେପି ଉପସଭାପତି ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ବିରୋଧ କରିବା । ସେମାନେ ଭଲ କଲେ ବିରୋଧ କରିବେ ନ କଲେ ବି ବିରୋଧ କରିବେ । ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ଶାସନ ବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ବିରୋଧି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବ ।"
ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା ତ୍ରି-ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ-
1043 ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ 40, 43 ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ 5 ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ ହୋଇଥିଲା। 1131 ସମୁଦାୟ ପଦବୀ ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ତାରିଖ ପରିବର୍ତନ ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ଏଥି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ IMDକୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା । ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ନୋଟିସକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ।
ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ହୋଇଥାନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ-
"ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କି 20 ଜିଲ୍ଲାର 43 ସରପଞ୍ଚ, 21 ଜିଲ୍ଲାର 40 ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଓ 22 ଜିଲ୍ଲାର 272 ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାନ୍ତା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସ୍ଥିର ହେବ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି," ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ କହିଥିଲେ ।
ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ-
ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ । ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ । ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ । ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ । ମୌସୁମୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ । ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।
ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପାଇଁ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଥିଲା-
ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେବ ନହିଁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୃହ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2ଟି ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରରେ 1ଟି ଆସନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଥିଲା ।
