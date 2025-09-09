କେତେ ସଫଳ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ? ଚାଲିଛି ଅଙ୍କକଷା
କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ । ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ।
Published : September 9, 2025 at 5:52 PM IST
Congress's Sangathan Srujan Abhiyan, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନକୁ ଧକ୍କା । ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି । ଦଳର କିଛି ନେତା ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦଳର ଛବି ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଓଲଟା ଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ।
ସଂଗଠନ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ ଚିନ୍ତା:
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନେ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନରେ ନିଜ ନିଜର ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଉପକୂଳ ଠାରୁ ଉପାନ୍ତରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବେ ଦଳ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ସଂଗଠନ ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧ, କୋରାପୁଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ହୋହଲ୍ଲା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ ପରେ ଏବେ ସଂଗଠନ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ:
ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନ ଅଭିଯାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ୩୫ ଗୋଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଆଇସିସିରୁ ଜଣେ ଏବଂ ପିସିସିରୁ ତିନିଜଣ, ଏଭଳି ଚାରିଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସକର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଯାହା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ବିଷୟ ।
ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦଳର ଅଗଣିତ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଆଗାମୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଭାପତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ କଂଗ୍ରେସ: ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ, ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସକର୍ମୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନେତା ଚୟନର ଏତେ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ । କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ । କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭାଷଣ ଦିଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ନିଜ ଦଳକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି ।"
ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି ଦଳ:
25 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛି । 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ୍ଷମତାଶୀନ ହେବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଚରମ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, କଂଗ୍ରେସକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଖୋଜୁଛି ଦଳ । AICC ଫୋକସରେ ଓଡିଶା ଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡିବାକୁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । AICC ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅନୁଭବୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଭାରୀ କରି ଓଡିଶାରେ ନେତା ଖୋଜା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଏବେ ପଦାରେ ପଡିଛି । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ; ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା
ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଥରେ ସଶକ୍ତ ହେବ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ; ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର
ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନ:
ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା । ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଉଛି । ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ମତ ନିଆଯାଉଛି । ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନିଆଯାଉଛି । ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ନାଗରିକ ସମାଜ, ଦଳିତ ସଂଗଠନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମାଜ, ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3ଟି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏନେଇ ତର୍ଜମା ଚାଲୁଛି । ବିଭିନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତାମତ ମିଳୁଛି । ହେଲେ କୌଣସି ଲବି କାମ ଦେବନାହିଁ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିରପେକ୍ଷ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଜେ ସିଲମ ।
35ଟି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା 35 ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ AICC ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଉପରେ ମୋହର ମାରିବ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚଳିତ ମାସ 14 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର