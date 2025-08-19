Odisha is all set to launch the Special Intensive Revision (SIR) programme in September ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏସଆଇଆର (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ) । ଓଡିଶାରେ ଏସଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ତଥା ସିଇଓ ଆର. ଗୋପାଲନ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହେବ ବୋଲି ସିଇଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏସଆଇଆର । ଏସଆଇଆର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ, ଓଡିଶା । ଏସଆଇଆର ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଗୋପାଲନ । ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର. ଗୋପାଲନ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଏ ବିବାଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସିଇଓ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ । ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରି ୭ରେ ଆସିବ ସଂଶୋଧିତ ତାଲିକା ।"
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ୭ ହଜାର ଏପିକ ନମ୍ବର ଥିବା ଭୋଟର କାର୍ଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଥିରୁ କେବଳ ୫ ହଜାର ଏପିକ ନମ୍ବର ବାଙ୍କୀରେ ଥିଲା । ଏହି ଏପିକ ନମ୍ବର କେବଳ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଏପିକ ନମ୍ବରରେ ଆଉ କେହି ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।" ଓଡିଶାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ୨୦୦୨ରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ହୋଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏସଆଇଆର । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିବା ପରେ କେତେ ଭୋଟର ରହିଲେ ଓ କେତେ କଟିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଲେ ରାଜ୍ଯ ମୁଖ୍ଯ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭା ଭୋଟିଂ ବ୍ୟବଧାନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ । କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଜବାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ । କିଛି ଭୋଟର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ଉଠୁଛି ପଡୁଛି । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି । ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଦେଶର ରାଜନୀତି ଗୋଳିଆ ହୋଇଛି । ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪ରେ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଘୋଷଣା କରିଛି । ବିଜେଡି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡି ନେତା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଘୋଷଣା କହିଛନ୍ତି ।
