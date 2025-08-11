ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବରଗଡ: ବାଲେଶ୍ବରରୁ ବରଗଡ । ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ନିଆଁର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ । ଯାତନା, ନିର୍ଯାତନା, କଳହର କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମଦାହ ଦେଉଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଠୁ ଯୁବତୀ । ମାସକ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚାରି ଚାରିଟା ମାମଲା । କାହିଁକି ଆତ୍ମାହୁତିକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ପୀଡିତା । କେବେ ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍ । ତେବେ କାହିଁକି ଏ ମାନସିକତା ? ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ?
ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଶାସକ ଜବାବ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି । ସେହିପରି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଶୈଳୀ ପିଲା ବେଳୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ ।
ସଂପର୍କରେ ବିଫଳତା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ-
ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ ଉମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ 10ଟି କାରଣରୁ ସପ୍ତମ କାରଣ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କିଛି ପରିମାଣର ଦୁର୍ଘଟଣାବସତଃ ହୁଏ । କିଛି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଉ ଥାଉ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା ଅଧିକ ଘଟେ । କିନ୍ତୁ ସଫଳ ବହୁତ କମ ଘଟେ । ଲୋକ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରେ । ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଏ । ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂରେ ଜଣାପଡେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପାଠ ପଢା, ଫଳାଫଳ, ରେଙ୍କ ହାସଲ ପ୍ରତଯୋଗିତାର ପ୍ରଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫସିଯାଏ । ସେହିପରି କ୍ୟାରିୟରରେ ବିଫଳତା, ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ।"
ଶିଖେଇବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଶୈଳୀ-
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଙ୍କୁ କିପରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଚିନ୍ତା ନଆସିବ । ଆସିଲେ କିପରି ପ୍ରତିହତ ବା ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପିଲାଟି ପଢିଲା ବେଳଠୁ ଲାଇଫ ସ୍କିଲ ଶିଖିବା ଦରକାର । ଅର୍ଥାତ ସହନଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଧର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କରିପାରୁଥିବ । ଅର୍ଥାତ ପ୍ରତିକୂଳ ବା ଅନୁକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଶିଖିବ । ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ଭାବନା ଓ ମନ କଥା ସେୟାର କରିବ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ଦିଗଦର୍ଶନ ପାଇ ପାରୁଥିବ । ଅର୍ଥାତ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ବି ଅଣଦେଖା କଲାଭଳି ସହିପାରୁଥିବ । ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଓ ପିତାମାତା ଏନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ବା ନିତିବଣୀର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିମ କାର୍ଯକ୍ରମରେ ଏନେଇ ସଚେତନ ଜରୁରୀ ।"
ସିଷ୍ଟମର ଅବହେଳାରୁ ଘଟୁଛି ଅନେକ ଘଟଣା-
ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜି ସଞ୍ଜିବ ମାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଅହଂକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନ କାମ କରିବ ତେବେ ଏମିତି ଘଟଣା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯାଏ । ସରକାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବ୍ୟବସ୍ଥା, କାଉନସେଲିଂ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରିବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ନଜରକୁ ଆସିବ । ଫକୀର ମୋହନ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଠି ସିଷ୍ଟମର ଅବହେଳାର ତୃଟି ମାନିବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟ କେତକ ଘଟଣା ସେଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏନେଇ ସରକାରି ସିଷ୍ଟମ (ବ୍ୟବସ୍ଥା)ରେ କିପରି ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ।"
ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଉନାହିଁ ପୋଲିସ ଭୂମିକା-
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାବାଳିକା ଓ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି । ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଓ ଅଘଟଣା ଘଟିଚାଲିଛି । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ପୋଡି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି । ଗତ 6 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏଭିଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ବାଲେଶ୍ଵର ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ, ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ପୋଡି ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି । ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ।"
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମାମଲାର ହେଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ-
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା 6 ମାସ ତଳେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିନଥିଲା । ପଦକ୍ଷେପ ନନେଇ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା । ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଉ ଥରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଝିଅର ବାପାଙ୍କୁ ଗତକାଲି କହିଲେ । ସେହି ଆଧାରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କଲା, 6 ମାସ ତଳେ କଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା ? ଯଦି ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବଂଚି ଯାଇଥାନ୍ତା । ଅବହେଳା କରିଥିବା ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ । ଯାହା ଅବହେଳାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତା' ହାତରେ ତଦନ୍ତ ଭାରକୁ ଓଡିଶାବାସୀ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ? ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବଦଳରେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମାମଲାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ ।"
ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛନ୍ତି ସରକାର-
ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା । ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅ ଫୁଟବଲ ପଡିଆରେ ପୋଡି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟି ନାବାଳିକା, ଛାତ୍ରୀ ଓ ମହିଳା ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ, ସରକାର ଚେତିବେ ? ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାରେ ଶାସକ ଦଳର ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା । ତା'ପର ଦିନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବଦଳିଗଲେ । ଫଳରେ ପୋଲିସର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି । ଲାଗୁଛି ସରକାର ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରକାର ସଚେତନ ହୋଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଜେଡି ଚୁପ ନବସି ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ।"
ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ରୂପ ନଦେଉ ସରକାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତଥା ଛାତ୍ରୀ ତଥା ନାବାଳିକା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକରେ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତା'ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି । ଶେଷରେ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ବିଜେଡି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବରଗଡ଼ ଯାଇଛି । ଏ ସରକାରରେ ଅପରାଧୀ ବେଧଡ଼କ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁ କଥା କାନ ଶୁଣୁନଥିଲା, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡିଶାରେ ଘଟୁଛି । ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଓ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ଆପ କେବଳ ଘୋଷଣା ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରହିଯାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବୋତଲ ଓ ଚପଲ ମିଳିଛି । କିନ୍ତୁ କାଲି ପୋଲିସ ଓ ସରକାରୀ ଲୋକ ବଳଙ୍ଗା ଘଟଣା ଭଳି ଏହାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଲାଗି ପଡିବେ । ଭଲ କାମ କରୁଥିଲା ପୋଲିସକୁ ସରକାର ଛୁଟିରେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।"
ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଘଟଣାକୁ ବେଖିଆଲି ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର-
ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବରଗଡ଼ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ନାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅପାରଗତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏ ସରକାର ନାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଘଟଣା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଘଟି ଚାଲିଛି । ସରକାର ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ବେଖିଆଲି ଭାବେ ନେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ । ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି । ସରକାରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହୁଥିବା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପାଦରେ ଦଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ସରକାର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନରେ ଚାଲିଛି । ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନରେ ରହିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଛି ।"
ଜୀବନହାନୀ ଓ ଲୋକଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆମକୁ କରୁଛି ବ୍ୟଥିତ-
ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 4/5 ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି । ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି । ସମାଜର ସହଯୋଗ ଦରକାର । ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ । ଆଇନ ଗତ ଭାବରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନିଆଯିବ । ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛୁ । ପୀଡିତ ଓ ପୀଡିତା ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । କୌଣସିଠି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି । ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କେବଳ ନୁହେଁ, ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ସତ ମିଛ କହି ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟଥିତ ନୁହେଁ । ଜୀବନହାନୀ ଓ ଲୋକେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଅବହେଳା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସରକାର କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ।"
ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ କରିବି ଚେଷ୍ଟା-
ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି । ମହିଳା କମିଶନ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଚାଲିଛି । ଯାହା ମୋ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ । କମିଶନଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ରହିବ ନାହିଁ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ରହିବ । ମହିଳା କମିଶନ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ବାପ ଘର । ଯିଏ ଦୋଷୀ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ । ବାଲେଶ୍ୱର, ବଳଙ୍ଗା ଓ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଘଟଣାରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ସମାଜର ଅସହାୟ ଅବହେଳିତ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କାମ କରିବି । ପ୍ରତିଟି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସେ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବି ।"
ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲେଟ ବ୍ଲକ୍ ଫିରୀଙ୍ଗୀମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ନିଜ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢ଼ାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ । ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ବଲପୁର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଡିକାଲ ସାଇନସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚରେ ଭର୍ତ୍ତି କାରଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ବରଗଡ