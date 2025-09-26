ETV Bharat / politics

ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ; ଶାସକ-ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ବୟାନବାଜି

ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଗୃହ ନଚାଲିଲେ ବିଧାନସଭାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କହିଲା BJD ।ସରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।

Odisha Assembly Monsoon Session Ends Early
Odisha Assembly Monsoon Session Ends Early (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 26, 2025 at 12:10 PM IST

Assembly Monsoon Session 2025 Concludes ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍‌, ହୋହଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନାସ୍ଥାକୁ ନେଇ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।

Odisha Assembly Monsoon Session
Odisha Assembly Monsoon Session (ETV Bharat Odisha)

'ଗୃହ ନଚାଲିଲେ ବିଧାନସଭାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ?' :

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ବିଧାନସଭା ବସେ । ବିଧାନସଭାରେ ହିଁ ଓଡିଶାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ । ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ ପାସ ସହ ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ । ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରାଯାଏ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବିଧାନସଭା । କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବେ ଏ ସବୁ ହେଉନାହିଁ । ତାହାଲେ ଏସବୁ କେଉଁଠି ହେବ ? ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହୋଇନପାରିବ, ତାହାଲେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ମାନେ କ'ଣ ? ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସାଧାରଣ ରଖୁଛନ୍ତି ।"

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ (ETV Bharat Odisha)
'ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ':

ଅରୁଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭା ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର । ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ବଡ଼ ଭୂମିକା ଶାସକ ଦଳ ନିଭେଇବା କଥା । ସରକାରୀ ଦଳ ଓ କଳ ଯଦି ନଚାହିଁବେ ବିଧାନସଭା ନଚାଲୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ । କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବନାହିଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦେବୁନାହୁଁ । ତାହାଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦାୟୀ ହେବେ । ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି । ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ନଶୁଣିବେ, ତାହାଲେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି । ଗୃହ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ଚାଲିବ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ । ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନୀରବତା ଓ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ।"

କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ (ETV Bharat Odisha)
'ସରକାର ଅଛି ନାଁ ନାହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି':କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ ଦଳ ଅପେକ୍ଷା ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଧିକ ଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଲୋକ ଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ବିରୋଧୀ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ । ସତର୍କ କରେଇବା ସହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଆମ କାମ । ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଡରି ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିବା ପରମ୍ପରା ନହେବା ଉଚିତ । ଯଦି ବିଧାନସଭା ଠିକରେ ଚଳେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ତାହାଲେ ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଚଳାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ । ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ ? ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାସକ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ।"'ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି':ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ବିବାଦରେ ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡି ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା । ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜେଡି ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଧାୟକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ । କିନ୍ତୁ ଦଳର ଆଦେଶ ପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଗୃହ ଚଳେଇ ଦେଇପାରି ନାହାନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ।"
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ (ETV Bharat Odisha)
'ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରୁ ତୁଟୁଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ' :ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ମାସାଧିକ କାଳ ଚାଲେ । ଏଥିର କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଧିବେଶନ ହୋଇଛି । ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅବଧିର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଲୋକେ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ଜନ ସମସ୍ୟା ସଠିକ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ । ଫଳରେ ବିଧାନସଭା ଗୌରବ ହରାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରୁ ତୁଟିବାରେ ଲାଗିଲାଣି । କାରଣ ଲୋକେ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ।"

'ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୌଣ':

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ 3 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ହେଲା । ନାଟକବାଜି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୋଇଗଲା । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରିନାହିଁ । ଶେଷ 2 ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ତାହା ପୁଣି ବିଲ ସଂଶୋଧନ ଓ GSTକୁ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା, ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା କଥା । ଛକାପଞ୍ଝା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବିଜେଡି ଲୁଚିକି ରହିଲା । ବିଜେପି ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲା । ଏହାକୁ କଳେବଳେ କୌଶଳ କରି ଟାଳିବା ଲାଗି ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କଲା । ବିଜେଡି ସହଯୋଗରେ ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ଟାଳିବାକୁ ସଫଳ ହେଲା । ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୌଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

