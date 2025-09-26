ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଶେଷ; ଶାସକ-ବିରୋଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢିଲା ବୟାନବାଜି
ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସରିଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଗୃହ ନଚାଲିଲେ ବିଧାନସଭାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କହିଲା BJD ।ସରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଲୋକେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲା କଂଗ୍ରେସ । ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ।
September 26, 2025
Assembly Monsoon Session 2025 Concludes ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇଛି ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍, ହୋହଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅନାସ୍ଥାକୁ ନେଇ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପରେ ବିଜେଡି-ବିଜେପି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମ୍ୟାଚରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ।
'ଗୃହ ନଚାଲିଲେ ବିଧାନସଭାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ?' :
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲେ । ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ବିଧାନସଭା ବସେ । ବିଧାନସଭାରେ ହିଁ ଓଡିଶାର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ । ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ ପାସ ସହ ଆଇନ ତିଆରି ହୁଏ । ଓଡିଶାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ କରି ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାର କରାଯାଏ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବିଧାନସଭା । କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବେ ଏ ସବୁ ହେଉନାହିଁ । ତାହାଲେ ଏସବୁ କେଉଁଠି ହେବ ? ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ହୋଇନପାରିବ, ତାହାଲେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବାର ମାନେ କ'ଣ ? ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନସାଧାରଣ ରଖୁଛନ୍ତି ।"
ଅରୁଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭା ଚଳାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କର । ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଉଭୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । ବଡ଼ ଭୂମିକା ଶାସକ ଦଳ ନିଭେଇବା କଥା । ସରକାରୀ ଦଳ ଓ କଳ ଯଦି ନଚାହିଁବେ ବିଧାନସଭା ନଚାଲୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ । କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହେବନାହିଁ, ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦେବୁନାହୁଁ । ତାହାଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦାୟୀ ହେବେ । ବିରୋଧୀ ଭାବେ ଆମର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି । ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥା ଯଦି ନଶୁଣିବେ, ତାହାଲେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି । ଗୃହ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କେମିତି ଚାଲିବ ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଶାସକ ଦଳ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ । ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ନୀରବତା ଓ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ବହୁତ କଥା କହୁଛି ।"
'ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୌଣ':
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ 3 ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ହେଲା । ନାଟକବାଜି ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିବେଶନ ଏକ ପ୍ରକାର ଧୋଇଗଲା । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିପାରିନାହିଁ । ଶେଷ 2 ଦିନରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ତାହା ପୁଣି ବିଲ ସଂଶୋଧନ ଓ GSTକୁ ନେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା, ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ବିଜେଡି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା କଥା । ଛକାପଞ୍ଝା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବିଜେଡି ଲୁଚିକି ରହିଲା । ବିଜେପି ସହ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡି ରହିଛି ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା । ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଉଭା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଲା । ଏହାକୁ କଳେବଳେ କୌଶଳ କରି ଟାଳିବା ଲାଗି ବିଜେପି ଚେଷ୍ଟା କଲା । ବିଜେଡି ସହଯୋଗରେ ଶାସକ ଦଳ ଏହାକୁ ଟାଳିବାକୁ ସଫଳ ହେଲା । ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୌଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର