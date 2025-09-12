ରାୟଗଡା ପୌର ପରିଷଦ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ
ବିଜେଡିରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ. ଭାସ୍କର ରାଓ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାୟଗଡା ପୌର ପରିଷଦ ରାଜନୀତି ତାତି ବଢିଯାଇଛି ।
ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି । ବିଜେଡିରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ. ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପତିଆରା ବେଶ ମଜବୁତ୍ ରହିଥିବା ଓ ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପାଳିକାରେ ଥିବା ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ନେଇ ଏକ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି ।
ବିଜେଡିରୁ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିନଥିଲେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଅନୁଗତ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଯାହାକି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ହାତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରାୟଗଡା ପୌରପାଳିକାରେ ୨୪ଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି - ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧ଟି ୱାର୍ଡ ବିଜେଡି, ଦୁଇଟି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଜେପି ହାତରେ ଅଛି । ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର - ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିର - ନିଜ ନିଜ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫାଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ।
"ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 19 ଜଣ କାଉନସିଲର ଆସିଥିଲୁ, କହିଛନ୍ତି 15 ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡ କାଉନସିଲର ସନ୍ତୋଷ ଦଳେଇ ।
"19 ଜଣ କାଉନସିଲର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ । ରାୟଗଡା ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା, ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁନାହାଁନ୍ତି । କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ । ସେ କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହୁନାହାଁନ୍ତି, " କହିଛନ୍ତି 16 ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡ କାଉନସିଲର ସମିତା ପାଢ଼ୀ ।
"ଅନସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି । କାଉନିଲର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଚାପ ପକାଇ ଏପରି କରିଛନ୍ତି । ମୋତେ ଆଗରୁ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଫାଇଲ ପତ୍ର ନାହିଁ । ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପଖରେ ଫାଇଲ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରହିବ ଦଳ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବି," କହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ପୌରପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ।
