ରାୟଗଡା ପୌର ପରିଷଦ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଲା ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ

ବିଜେଡିରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ. ଭାସ୍କର ରାଓ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ରାୟଗଡା ପୌର ପରିଷଦ ରାଜନୀତି ତାତି ବଢିଯାଇଛି ।

Councillors submitting ‘no confidence’ motion to Rayagada District Collector
Councillors submitting ‘no confidence’ motion to Rayagada District Collector (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2025 at 9:55 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 8:09 AM IST

2 Min Read
ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନୀତି ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଷ୍ମ ହେଉଛି । ବିଜେଡିରୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏନ. ଭାସ୍କର ରାଓ ଓ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦରେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ପତିଆରା ବେଶ ମଜବୁତ୍ ରହିଥିବା ଓ ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Rayagada Municipality vice chairperson faces no confidence heat (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭାସ୍କରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ପୌର ପାଳିକାରେ ଥିବା ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର ଆଜି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ନେଇ ଏକ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି ।

ବିଜେଡିରୁ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୌର ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସହ୍ୟ କରି ପାରିନଥିଲେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଅନୁଗତ । ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଯାହାକି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ହାତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

chairm
chairm (chairm)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ରାୟଗଡାରେ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏନ. ଭାସ୍କର ରାଓ

ରାୟଗଡା ପୌରପାଳିକାରେ ୨୪ଟି ୱାର୍ଡ ଅଛି - ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୧ଟି ୱାର୍ଡ ବିଜେଡି, ଦୁଇଟି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଜେପି ହାତରେ ଅଛି । ୧୯ ଜଣ କାଉନସିଲର - ସମସ୍ତେ ବିଜେଡିର - ନିଜ ନିଜ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଫାଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ।

"ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 19 ଜଣ କାଉନସିଲର ଆସିଥିଲୁ, କହିଛନ୍ତି 15 ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡ କାଉନସିଲର ସନ୍ତୋଷ ଦଳେଇ ।

chairm
chairm (chairm)

"19 ଜଣ କାଉନସିଲର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ । ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲୁ । ରାୟଗଡା ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ପଣ୍ଡା, ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେ ଆମ ସହିତ କାମ କରୁନାହାଁନ୍ତି । କାହାକୁ କିଛି ଜଣାଉ ନାହାଁନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ । ସେ କାହାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହୁନାହାଁନ୍ତି, " କହିଛନ୍ତି 16 ନମ୍ବର ଓ୍ବାର୍ଡ କାଉନସିଲର ସମିତା ପାଢ଼ୀ ।

"ଅନସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି । ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି । କାଉନିଲର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଚାପ ପକାଇ ଏପରି କରିଛନ୍ତି । ମୋତେ ଆଗରୁ କାଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଫାଇଲ ପତ୍ର ନାହିଁ । ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପଖରେ ଫାଇଲ ଅଛି । ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରହିବ ଦଳ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିବି," କହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ପୌରପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶୁଭ୍ରା ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡା

Last Updated : September 13, 2025 at 8:09 AM IST

