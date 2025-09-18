ETV Bharat / politics

ରାହୁଲଙ୍କୁ ତରୁଣ ଚୁଗଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମକୁ କହିଲେ ଫୁସ୍‌ ବମ୍

ଜିଏସଟି ସୁଧାରକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର । କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମକୁ ଫୁସ ବମ୍ କହିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 18, 2025 at 8:58 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମକୁ ଫୁସ୍ ବମ୍ କହିଲେ ବିଜେପି ନେତା ତରୁଣ ଚୁଗ୍ । ଆଗାମୀ ପିଢିର ଜିଏସଟି ସୁଧାରକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା । ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେ । ସେପଟେ ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତରୁଣ ।

GST Reforms Discussion Odisha (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀପାବଳୀ ଭେଟି:

ଦୀପାବଳୀ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତରୁଣ ଚୁଗ୍ । ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ହିସାବ । ସେପଟେ ଦେଶ ବିକାଶରେ କଂଗ୍ରେସ କିପରି ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତରୁଣ । ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ।

'ରାହୁଲଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ହେଉଛି ଫୁସ ବମ୍'

ସେ କହିଛନ୍ତି,"ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବମ୍ ହେଉଛି ଫୁସ ବମ୍ । ସେ କାହା ଉପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବମ୍ ପକେଇବ । ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି କହିଲେ ନିଜେ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ, କି ଶୁଣିଥିବା ଲୋକ ବି କିଛି ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ । ଭାରତକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ବାହାରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି । ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପାକିସ୍ତାନ ମିଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁନରେ ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ । ପାକିସ୍ତାନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ନାଗିନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ । ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଇଶାରାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବୟାନ ବାଜି କରୁଛନ୍ତି । ଭାରତ ବିକାଶ ରାସ୍ତାରେ ଗ୍ରହଣ ହୋଇ ବସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଏହି ପରିବାର ଦେଶରେ ଲୁଟ କରିବାର ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ତିଆରି କରିଥିଲେ । ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

