ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ 27ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ମୋଦି, ସାଧାରଣ ସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡିଶାଗସ୍ତ ଚୂଡାନ୍ତ । ଦକ୍ଷିଣ ନୁହେଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଆସିବେ ମୋଦୀ । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ହେବ ସାଧାରଣ ସଭା ।
Published : September 23, 2025 at 8:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ୨୭ରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଆସି ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦୀ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଲା ସ୍ପଷ୍ଟ-
ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡା ଆସିବେ । ପାଣିପାଗର ମିଜାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡା କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଆସିବେ । ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ । ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଝାରସୁଗୁଡା କରାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗ ବଦଳେଇଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବେ ବୋଲି ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଡିଜି ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପାଣିପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି । ଆସନ୍ତା କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ । ଫଳରେ ଉପକୂଳ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ଷତିଗସ୍ତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଆସିନଥିଲା । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଆସିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ୨୭ ତାରିଖରେ ସଭା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଟାଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଲାଗି ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ।
ତୁହାକୁ ତୁହା ସରକାରୀ ଓ ଦଳୀୟ ବୈଠକ-
ଗତକାଲି ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ପରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆଜି ଅନୁମତି ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ଓ ସରକାରୀ ଭାବେ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ କମିସନର ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚହ୍ବାଣ, ଝାରସୁଗୁଡା ଏସପି ଗୁଣ୍ଡାଲା ରେଡ୍ଡି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମୁଖ ସଭା ସ୍ଥଳ ଅମଲୀପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ମାରାଥନ ବୈଠକ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ବି ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ।
ଝାରସୁଗୁଡା ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଝାରସୁଗୁଡା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ । ବିଶ୍ୱର ଅଦ୍ଵିତୀୟ ନେତା ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର କଥା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର