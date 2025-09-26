କାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ; ଯୁବ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି, ଓଡିଶାକୁ ଭେଟି ଦେବେ 1700 କୋଟିର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡା ଅମଲିପାଲିଠାରେ ଏକ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ।
Published : September 26, 2025 at 5:22 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଝାରସୁଗୁଡା: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଦଶହରା ଭେଟି । ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦଘାଟନ କରିବେ । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୮୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ମୋଦିଙ୍କ ଝାରସୁଗୁଡା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-
ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ପହଁଚିବା ପରେ ଅମଲିପାଲିଠାରେ ଏକ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବେ । ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ । ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅମଲିପାଲି ପଡ଼ିଆରେ ପହଁଚି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳୁ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, RDC ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେବା ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦେଶର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ । ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଖାଲି ଝାରସୁଗୁଡା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉତ୍ସାହିତ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତୀରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଓଡିଶାରେ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୯.୨୦ ମିନିଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିବେ । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେବା ବିମାନ ଯୋଗେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ । ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୧୦ ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସଡ଼କ ପଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ । ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧.୨୫ ମିନିଟରେ ଅମଲିପାଲି ସ୍ଥିତ ପଡିଆରେ ପହଁଚି ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଗଦେବେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଉଦଘାଟନ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଅପରାହ୍ନ ୧୨.୪୫ ମିନିଟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସୁରଟ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବ 'ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ-
ଓଡିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ (ଉଧନା) ସହ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 'ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ'କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭିସି ଜରିଆରେ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସେବା ସୁରଟ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏହି ଟ୍ରେନ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ନୂଆ ସେବା ଓଡିଶା ଓ ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୃଦୃଢ଼ କରିବ । ଗଞ୍ଜାମର ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଜୀବନ ରେଖା ଭଳି ସୁବିଧା ଦେବ । ଗଞ୍ଜାମ ଛଡ଼ା ରାୟଗଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା ସହ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲାମ, ବିଜୟନଗରମ ଏବଂ ମାନ୍ୟମ, ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁର, ଦୁର୍ଗ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ରେଲୱେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରର ପାଇଁ ୨୭୩ କୋଟି-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ୧୭୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । ୩ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ୨ଟି ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିର୍ତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହେବ । ସମ୍ବଲପୁର ସହର - ସର୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ରେଲୱେ ଫ୍ଲାଏ ଓଭରର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଫ୍ଲାଏ ଓଭର ପାଇଁ ୨୭୩ କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ବରାଦ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର - ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକ୍ସନରେ ଏହା ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବ । କୋଇଲା ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ବହୁ ସୁବିଧା ଦେବ ।
୨ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୨ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । କୋରାପୁଟ - ବାଇଗୁଡ଼ା ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷିଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଖଣିଜ ପରିବହନରେ ଏହି ଦୋହରୀକରଣ ବେଶ ଲାଭ ଦେବ । ୩୪ କିଲୋମିଟରର ଏହି ଲାଇନ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ୪୮୧ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ସେହିଭଳି ମାନାବାର - କୋରାପୁଟ - ଗୋରାପୁର ରେଳ ଲାଇନର ଦୋହରୀକରଣ କାମ ସରିଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ । ୮୨ କିଲୋମିଟରର ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ଦୋହରୀକରଣରେ ୯୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବେଲାଡିଲା ଖଣିରୁ ଲୁହାପଥର ସୁବିଧାରେ ଶୀଘ୍ର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବ । ଏହି ଦୋହରୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ମାଲ ପରିବହନ ସହ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁଗମ ହେବ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ୮୦ ହଜାର -
ଉଭୟ ରେଳ ଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଶାଖାପାଟନମ ଜିଲ୍ଲା ଏହାର ବେଶ ଲାଭ ଉଠାଇବ । ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଣିବ । ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନରେ ସମୟ ବଞ୍ଚିବ । ଶିଳ୍ପକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଚାଷୀ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ । ସେହିପରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆୟୋଜିତ ଯୁବ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହେବେ । ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୮୦ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁବ ସମାବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ସଭା ସ୍ଥଳୀରେ ପହଁଚାଇବା ଲାଗି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସଭାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଝାରସୁଗୁଡାର ୧୫ ହଜାର, ବ୍ରଜରାଜନଗରର ୧୫ ହଜାର, ରେଙ୍ଗାଲୀର ୧୦ ହଜାର, କୁଚିଣ୍ଡାର ୧୦ ହଜାର, ସୁନ୍ଦରଗଡର ୧୦ ହଜାର, ତଳସରାରୁ ୫ ହଜାର, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ୫ ହଜାର, ରାଇରଖୋଳରୁ ୫ ହଜାର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ୩ ହଜାର, ଦେଓଗଡ଼ ୧ ହାଜର, ଅନୁଗୁଳରୁ ୧ ହଜାର ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ 27ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସିବେ ମୋଦି, ସାଧାରଣ ସଭାକୁ କରିବେ ସମ୍ବୋଧନ
ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଅଧା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ-
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡା ଉଠିଯାଇଛି ଓଡିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ୬ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଓ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂହ ତୋମାର, ସହ ପ୍ରଭାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ । ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ପାଣିପାଗ ପାଇଁ ବଦଳିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା-
ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ହେବାକୁ ଥିଲା । ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ବେହାଲ କରିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଦଳରେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ବିଭାଗରେ ଖୋଲିଛି ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ । ଜନଗହଳି ପରିଚାଳନା, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେଥର ଓଡିଶା ଆସିଛନ୍ତି-
୧. ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ - ୭ ଥର
୨. ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ - ୪ ଥର
୩. ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ - ୧ ଥର
୪. ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ - ୩ ଥର
୫. ପିଭି ନରସିଂହରାଓ - ୧ ଥର
୬. ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ - ୩ ଥର
୭. ମନମୋହନ ସିଂ - ୫ ଥର
୭. ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ - ୩୪ ଥର (ଜାରି ରହିଛି)
ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୬ ଥର ଓଡିଶା ଆସିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ଆସନ୍ତାକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭ ହୋଇଯିବ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକର କର୍ମକର୍ତ୍ତାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେପିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ୩୪ ଥର ଓଡିଶା ଆସିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଏଥିରେ ଦଳୀୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର/ଝାରସୁଗୁଡା