ETV Bharat / politics

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ଗଞ୍ଜାମ ଜଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସୂଚନା ।

pm modi visit to odisha on september 27 address public meeting in ganjam
pm modi visit to odisha on september 27 address public meeting in ganjam (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 5:16 PM IST

Updated : September 13, 2025 at 5:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମୋଦି । ଗଞ୍ଜାମ ଜଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଚୂଡାନ୍ତ ସୂଚୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନାହିଁ । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଛନ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ସପ୍ତମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ହେବ । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାରଙ୍କ ସୂଚନା ।

ବିଜେପି ରାଜ୍ଯ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମର କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ । ମୋଦି ଜିଙ୍କ ଓଡିଶା ଗସ୍ତ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ | ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଓଡି଼ଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଦେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଫୋକସରେ ଥାଏ ଓଡି଼ଶା | ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡି଼ଶାକୁ ଏକ ବର୍ଷରେ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ସବୁବେଳେ ଯୁବ ବର୍ଗ l ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା l "

ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, " ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହିପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବା ପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଏ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସମାବେଶ ହେବ ସେ ନେଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରାଯିବ। ସମାବେଶରେ ପ୍ରାୟ ତିନି ଲକ୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ସେବା ପକ୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ସେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ନିହାତି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବ ।"

ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗତ ଜୁନ୍‌ 20 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 1ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରୋଡ୍‌ ସୋ’ କରିବା ସହ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ସମାବେଶରେ ସାମିଲ ହୋଇ 19 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । ଆସନ୍ତା 27ରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଭାରତର ପେଟ୍ରୋ କେମିକାଲ୍ସ ହବ୍‌ ହେବ ଓଡ଼ିଶା: ମୋଦି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : September 13, 2025 at 5:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI VISIT ODISHA PM NARENDRA MODI ODISHA VISITMODI JOIN PUBLIC MEETING IN GANJAMMODI VISIT GANJAMPM MODI ODISHA VISIT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.