ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ - CADET PILOT PROGRAM FOR TRIBAL GIRL

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା । କ୍ୟାଡେଟ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ।

Eastern Region Civil Aviation Ministers' Conference
Eastern Region Civil Aviation Ministers’ Conference (ETV Bharat Odisha)
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କ୍ୟାଡେଟ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ । ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୁଡିକରେ ଫ୍ଲାଇଟ ଏବଂ UAV ଟ୍ରେନିଂ ଓ ଏୟାରସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଢେଙ୍କାନାଳର ବିରାଶୋଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝା ଓ ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜାରାପୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଆଧୁନିକ MRO ସୁବିଧା ସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ Air Works ସହିତ MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।

Eastern Region Civil Aviation Ministers' Conference
Eastern Region Civil Aviation Ministers’ Conference (ETV Bharat Odisha)

ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଫୋକସରେ ରହିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସେବା । ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିମାନ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଛତିଶଗଡ଼, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଭିତରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଓ ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମିଳୁ ସଶକ୍ତ ପାଇଁ ମାନସ ମନ୍ଥନ ହୋଇଛି । ଦିନିକିଆ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଓ ହେଲିପୋର୍ଟ ଉନ୍ନତି ମଡେଲକୁ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହୋଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସବୁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରିକାଳୀନ ହେଲିକପ୍ଟର ମେଡିକାଲ ସେବା (ଏଚ୍ ଇଏମ୍ ଏସ୍) ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ସେବାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ସହ‌ଯୋଗରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି, ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଭିତିଭୂମିର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।

CADET PILOT PROGRAM FOR TRIBAL GIRL
CADET PILOT PROGRAM FOR TRIBAL GIRL (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୟାସ B-MAAN (Building and Management of Aviation Assets and Network) ଅଧୀନରେ କ୍ୟାଡେଟ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଆଦିବାସୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) ସେବାଦାତା Air Works ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଏକ ଆଧୁନିକ MRO ସୁବିଧା ସ୍ଥାପିତ ହେବ । ରାଜ୍ୟର ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର Air Works ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି ।"

Eastern Region Civil Aviation Ministers' Conference
Eastern Region Civil Aviation Ministers’ Conference (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଏହି ବିମାନବନ୍ଦର ସାରା ବିଶ୍ୱର କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦ୍ୱାର ପଥ ହେବ । ଏଥି ସହିତ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନବନ୍ଦରର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଜମି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ସରକାର ଗଠନର ବିଗତ 14 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶାର ବିମାନବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ 15ଟି ନୂଆ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଆମର ଏହି ନୀତି, ଓଡିଶାକୁ ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପରିବହନ ନେଟୱର୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ସୃଷ୍ଟି ଓ କୌଶଳ ବିକାଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଉଛୁ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିରାଶୋଳରେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।"

Eastern Region Civil Aviation Ministers' Conference
Eastern Region Civil Aviation Ministers’ Conference (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ State-of-the-Art Maintenance (ରକ୍ଷାଣବେକ୍ଷଣ), Repairing (ମରାମତି), Overhaul (ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ) କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ । ଏହାସହିତ ରାଜ୍ୟର ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ Progressive Land Allotment Policy ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାର ଅନୁସାରେ ଆମ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ଲାଇଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, UAV ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ବିମାନ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମ୍ଭବ ହେବ । ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଫ୍ଲାଇଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ବିମାନବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ବିମାନ ପଥ (airstrips) ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବିମାନବନ୍ଦର ରୂପେ ବିକଶିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି 14ଟି ବିମାନବନ୍ଦର ହେବ । ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସମୁଦାୟ 15ଟି ହେଲିପୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ।"

Eastern Region Civil Aviation Ministers' Conference
Eastern Region Civil Aviation Ministers’ Conference (ETV Bharat Odisha)



ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "UDAN ଯୋଜନା ପରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ଯାହା ସତ୍ୟରେ ଏଭିଏସନକୁ ଡେମୋକ୍ରେଟାଇଜ କରିଛି । ପୂର୍ବ ଭାରତ ପାଇଁ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଖୋଲିଛି । ଏଭିଏସନ କେବଳ ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ବିମାନସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏହା ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସୁଯୋଗ ସହିତ ଯୋଡିବ । ଆମର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଶକ୍ତ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ – ୨୦୪୭ ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅବିରତ ପ୍ରୟାସ ୨୦୪୭ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି । ଓଡିଶାର କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାକାର କରିବାରେ ନିରନ୍ତର କାମ କରୁଛୁ ।

Eastern Region Civil Aviation Ministers' Conference
Eastern Region Civil Aviation Ministers’ Conference (ETV Bharat Odisha)

ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜାରାପୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ,"ହାୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିବା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯାଇ ଦିଆଯିବ । ଓଡିଶାରେ ଅଚଳ ଥିବା ୨୨ ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଜମି ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସି - ପ୍ଲେନ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଓଡିଶାର ଚିଲିକା ଓ ହୀରାକୁଦରେ ସି - ପ୍ଲେନ ଚଳାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ । ସମସ୍ତ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।"

CADET PILOT PROGRAM FOR TRIBAL GIRL
CADET PILOT PROGRAM FOR TRIBAL GIRL (ETV Bharat Odisha)



ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ବାହୁଦାରେ ଗ୍ରୀନ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ବାହୁଦାରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରାଗଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଗମ ହେବ । ଶସ୍ତାରେ ହେଲିକାପ୍ଟରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲିଟାକ୍ସି ଯୋଜନା । ହେଲିଟାକ୍ସି ଯୋଗେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଉଡ଼ିପାରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକା, ତାରାତାରିଣୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଯାଇପାରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକ । ଝାରସୁଗୁଡା, ରାଉରକେଲା ଏୟାରଲାଇନ ବନ୍ଦ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଖବର ନ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ । ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛୁ । ପୁରୀରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ଯୋଗାଇଦେଇଛନ୍ତି । ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଆଶା ରହିଛି ।"



ପରିବହନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ । ଏୟାର ଲାଇନ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ ଦୁଇଟି ସିଜିନ ଥାଏ । ଗୋଟିଏ ଖରା ଓ ଅନ୍ୟଟି ଶୀତ ସିଜିନ । ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ରବିବାରରେ ଖରା ସିଜନ୍ ଶେଷ ହୁଏ । ଶୀତ ସୀଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଦୁବାଇ ପାଇଁ (VGA) viability gap fund ଦିଆଯାଉଥିଲା । ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଆସ କରୁଥିବାରୁ ସରକାର ଆଉ ଭିଜିଏ ଦେବେ ନାହିଁ । ଭିଜିଏ ନଥିଲେ ଟିକେଟ ଦାମ ବହୁତ ବଢିଯିବ । ଏତେ ଅଧିକ ଦାମ ଦେଇ ଲୋକେ ଯିବେ ନାହିଁ । ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବେ ଯାଏ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭାଏବିଲିଟ ଆସିନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ସିଙ୍ଗାପୁର ପାଇଁ ଏଭଳି ଖବର ମିଡିଆରେ ଆସିଥିଲା । କିଛି ଭିଜିଏ ଦେଇ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଟଙ୍କା ଦେଇକି ନଚଳେଇଲେ ଆଗକୁ ବଢିବ ନାହିଁ । ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଦୁଇଟି ରୁଟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରିବ । ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ।"



ବେସାମରିକ ବିମାନ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ କିଞ୍ଜାରାପୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ,"ହାୱାଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିବା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିବକୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯାଇ ଦିଆଯିବ । ଓଡିଶାରେ ଅଚଳ ଥିବା ୨୨ ଟି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରିପକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପୁରୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଜମି ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି । ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅପରେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ । କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସି - ପ୍ଲେନ ସେବା ପୁନର୍ବାର ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଓଡିଶାର ଚିଲିକା ଓ ହୀରାକୁଦରେ ସି - ପ୍ଲେନ ଚଳାଇବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ । ସମସ୍ତ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ।"

