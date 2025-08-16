ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ସରକାର । ଏନେଇ ଏକ କମିଟି ଗଠନ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିବା ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ସୁଫଳତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦରକାର । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏ ଦିଗରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ପରିସର ଓ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ରହିଲେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଁଚେଇବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସବୁ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ।
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ -
ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପଞ୍ଚାୟତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଏ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ଓ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ । କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ । ପଞ୍ଚାୟତର ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଆଇନ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ।"
ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରୁ ନାହାନ୍ତି -
ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଗନ୍ଧ ବାରିଛି ବିଜେଡି । ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ୱାର୍ଡ, ପଂଚାୟତରେ ଏବେ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି । ନିୟମ ରହିଛି ଆସନ ଖାଲି ହେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବା କଥା । ହେଲେ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ । ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରୁ ନାହାନ୍ତି । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରି ଫେରାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହା ପଂଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ । ଏବେ ଗାଁରେ ଆଉ କୌଣସି କାମ ହୋଇ ପାରୁ ନାହିଁ । ଲାଗୁନି ସରକାର ଆଉ ପଞ୍ଚୟତ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିବେ । ବ୍ଲକ ଓ ପଂଚାୟତରେ କର୍ମୀ ତ୍ରୁଷ୍ଟି କରଣ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ପଂଚାୟତରେ ମୁଠେ ମାଟି ପଡିନି । କେବଳ ନିଜ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।"
ପଞ୍ଚାୟତ ଏଵଂ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ-
ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଵରରେ ସ୍ବର ମିଳାଇଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି । ସରକାର ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣି କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରିତ କରିବାକୁ ପଡିବ । କେବଳ କହିଦେଲେ ହେବନାହିଁ । 2027 ମସିହା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବ । ସରକାର ଚାହିଁଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିପାରିବେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲେ ଲୋକେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ । ତ୍ୱରିତ ସେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚି ପାରିବ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଵଂ ବ୍ଲକ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ।"
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସହଦେବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଅର୍ଥନୈତିକ ବଣ୍ଟନ ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହୁଏ । 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇପାରିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜନଗଣନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । 2011 ଜନଗଣନା ନା ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହେବ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର । ଦାଇତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବହୁ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଭୋଟ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର