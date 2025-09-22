ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପରେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲା କଂଗ୍ରେସ, ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାନ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଧାରଣା
ଅନାସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବାଚସ୍ପତି । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧ । କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ।
Published : September 22, 2025 at 7:01 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହୀତ ହେଲାନି କଂଗ୍ରେସ ଅନାସ୍ଥା । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଅବଧି ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଅନାସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେନି ବାଚସ୍ପତି । ଗତ 18 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ ଆଣିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ । ଆଜି 4ର୍ଥ ଦିନରେ ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପରେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲା କଂଗ୍ରେସ । କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ପରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାନ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଧାରଣା ।
ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ-
କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ବାଚସ୍ପତି । ଗୃହରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଯୋଗୁ ଅବଧି ସରିଛି ଜଣାଇଲେ ବାଚସ୍ପତି । ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଆସିବାର ପରଦିନ ଗୃହକୁ ଆଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି । ମାତ୍ର ଗୃହ ସ୍ବାଭାବିକ ନ ଥିବାରୁ ଗୃହକୁ ଆସି ପାରି ନଥିଲା କହିଲେ ବାଚସ୍ପତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ଆଣିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ।
ଗାନ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଧାରଣା-
ଅନାସ୍ଥା ନୋଟିସ୍ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ପରେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲା କଂଗ୍ରେସ । କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ପରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଗାନ୍ଧିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଧାରଣା । ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ । ବିଜେପି, ବିଜେଡି ମିଶିକି ଗୃହକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଚଳ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ କାଡାମ । ଏପଟେ ଦଳ କହିଲା ଏହା ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- Odisha Assembly: ଗୃହ କମ୍ପାଇଲେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ, ମାତ୍ର 7 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବା ପରେ ମୁଲତବି
ଗତ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 17ତମ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ଜରିଆରେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଚିଠି । ଚିଠିରେ 14 ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ସିପିଏମ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିଲା । ଏଫଏମ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ବଳଙ୍ଗା ପୋଡ଼ି ଘଟଣା, ଗୋପାଳପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା, ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଏବଂ OTET ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍, ସାର ଅଭାବ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଫିସରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଓ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେଲ ମାରିଥିବା କହି କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲା ।
କଂଗ୍ରେସର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ବିଜେଡିର ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲେ । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏବଂ ସାରଦା ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଅଧିବେଶନ । ତେବେ 18 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ତିନି ଦିନ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ ଚାଲିପାରିଥିଲା ବିଧାନସଭା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର