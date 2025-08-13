ଭୁବନେଶ୍ୱର/କଟକ/କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଅମଲା ସଂଘର ସମୂହ ଛୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ । ସମୂହ ଛୁଟିରୁ ଓହରିବାକୁ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅପିଲ । ଅମଲା ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନ ଓହରିଲେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର । ବସିକି ସମାଧାନ କଲେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ । ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି । କ୍ୟାଡର ପୁନଃ ଗଠନ କଥା ରାଜସ୍ବ ବିଭଗ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସମୂହ ଛୁଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଛୁଟି ବାତିଲ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି ।
ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଯାହାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବସିକି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରି ଥାଏ । ଅମଲା ସଂଘର ଦାବି ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । କ୍ୟାଡ଼ର ପୁନଃ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ କରେ । ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିଜର ଟିପ୍ପଣୀ ସହ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ପଠାଇ ଦେଇଛି । ସବୁ ଜିନିଷରେ ସମୟ ଲାଗି ଥାଏ । ଅମଲା ସମୂହ ଛୁଟି ନେବା ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ । ଅମଲାଙ୍କ ସମୂହ ଛୁଟି ଆବେଦନ ଉପରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହେବ । ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର ହେବନାହିଁ । କାମ ନକଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ । ଏ ନୀତି ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି । ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଅଧିକାରୀ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚାଇବା ଲାଗି ଥିବା ସ୍ତରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସରକାର ସମାପ୍ତ କରିଦେବେ । ଅର୍ଥାତ ଲୋକଙ୍କର ଆସୁଥିବା ଆବେଦନ ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଆରଆଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ । ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯାଉଥିବା ଆବେଦନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ । ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଛୁ । ସେବା ବନ୍ଦ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ । ଏ ସରକାରରେ ଅମଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶ । ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଅଛୁ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି । ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ବ୍ୟାହତ କରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସେବାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଇଯିବେ ।"
ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଅମଲା, ପ୍ରଭାବିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ-
ଜାରି ରହିଛି ଅମଲାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ । ପ୍ରମୁଖ 10 ଟି ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅମଲା ମାନେ । ଏହି କ୍ରମରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅମଲା ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କଟକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଅମଲା ମାନେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ କଟକର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପୁରା ଠପ ହୋଇ ପଡିଛି । ବିଶେଷକରି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଅନେକ ସାଧରଣ ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଛନ୍ତି । କିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଖିବାକୁ ଆସି ବିଫଳ ହୋଇ ଫେରିଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ କାମ କରି ନପାରି ଫେରିଛି । କହିବାକୁ ଗଲେ ଅମଲା ମାନେ ହିଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ଯିବାରୁ ଅନେକ ଫାଇଲ ପଡି ରହିଛି । ଏନେଇ ଅମଲାଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ । ଏପରିକି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ ।
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅମଲା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ-
- ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅମଲା ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ
- ସରକାରଙ୍କ ଚାପକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ
- ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ
ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଅମଲା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ । ସରକାର ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ସଙ୍ଘ ଅନ୍ୟପଟେ ଅମଲାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ । ପୁର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯଥାର୍ଥ ଦର୍ଶାଇ ସରକାର ସମୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତିନିଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଅମଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ସଙ୍ଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ।
10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ-
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅମଲା ମାନେ 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ କୌଣସି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର ନକରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଆପଣାଇବା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ସମୂହ ଛୁଟି ଆବେଦନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଉକ୍ତ ଦାବି ଗୁଡିକ ହେଲା-
୧. ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦରମା ORSP-୨୦୧୭ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତର-୯ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ
୨. ସରକାରଙ୍କ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୮୯୮/ସାଧାରଣ ତାରିଖ ୧୫.୩.୨୦୨୪ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ନୂତନ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଉ
୩. କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିବା ଯୋଜନା ପରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କରାଯାଉ
୪. ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପୁନର୍ବାସ ଯୋଜନାର ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ୧୯୯୦ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ
୫. ଜିଲ୍ଲା କ୍ୟାଡର ରାଜସ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ସେବାରେ ୧୦୦% ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଉ
୬. ନୂତନ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ
୭. ପିରାମିଡିକାଲ୍ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚର ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୁନିଅର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ସିନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅବଧି ୦୪ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଉ
୮. ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପଦବୀକୁ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ପର୍କରେ ବାସସ୍ଥାନ ଅବଧି ବରିଷ୍ଠ ସହାୟକ ଏବଂ ASO ଭାବରେ ୦୪ ବର୍ଷ ସେବାକୁ ଏକତ୍ର ସ୍ଥିର କରାଯାଉ
୯. ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ମାମଲା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉ
୧୦. କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ତାଲିମ ଦିଆଯାଉ।
ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ-
ଗତ ତିନିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ କାରଣରୁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ନପାଇ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ସୁଦୂର ମହାକାଳପଡ଼ା ବରକନ୍ଧାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥାନନ୍ଦ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ ମୁଁ OLR କେଶର ଏକ ନକଲ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି,ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଉନି ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଅଛନ୍ତି । ହତାଶ ହୋଇ ମୋତେ ଫେରିବାକୁ ପଡୁଛି।ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗି କିଛି ବାଟ ଆସିବା ପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି । ମୋର ସେ ରେକର୍ଡ ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ହେଲେ ଅଫିସ ତାଲା ପଡିଛି କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ଆଜି ରେକର୍ଡ ନେଇଥିଲେ କାଲି କୋର୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଆଗରୁ ମୁଁ ଚାରି ପାଞ୍ଚଥର ଆସିଛି ଆଜିକୁ ସେମାନେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି । ଆମ ପାଖରେ ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଆ ମିଲ ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି ହେଲେ କାମ ହେଲାନି ।"
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଗୟାଧର ଧଳ ଏହି ଅମଲାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖି କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପାର୍ଟିର ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ୧୦-୧୫ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କାମ ପଡେ, ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ତୁଟାଇବାକୁ ଆମକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିଥାଏ ।ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲା ଅଫିସ ଠାରୁ ତହସିଲ ଓ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଅଚଳାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କାମ ହୋଇପାରୁନି। ଅମଲା ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଠିକ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ,ଲଢେଇ ହେବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏନେଇ ଅଧିକାର ଅଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ଅମଲା ମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ଦରକାର ଓ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର । ସେମାନଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ଓ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସରକାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୋକେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି,ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଅଫିସକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସି ତିନିଦିନ ହେଲାଣି ଫେରୁଛୁ । ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ।"
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ-
ଅମଲା ମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ ବର୍ଣ୍ଣାଳି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ କାରଣ ଆମର ମନୋବୃତି ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା । ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ସରକାର ଗତ ଦୁଇଦିନରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନନେଇ ଓଲଟା ନକରାତ୍ମକ ଭାବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଆମେ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଏକମତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ ନକରି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଛୁ ତାହା ଆମର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଆଉ ତାହା ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଆମେ ଅସମର୍ଥ । ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ପାରୁନାହୁଁ ।"
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଅମଲା ସଙ୍ଘ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜସ୍ବ ଅମଲା ସଙ୍ଘ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଙ୍ଘ । ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ତିରିଶ ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଘ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଗୁଡିକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସାମୂହିକ ଛୁଟି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ।କେବଳ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟର ଅମଲା ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କରିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଅମଲା ମାନେ । ଯେମିତିକିଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଯେତିକି ୱାର୍କ୍ ଲୋଡ଼ ଅଛି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେତିକି ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି,ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅତିକମରେ ତିନୋଟି ରୁ ଚାରୋଟି ସେକ୍ସନ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେ ସକାଳ ୭ରେ ଯଦି ଅଫିସ ଯିବ ତେବେ ରାତି ୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଟେବୁଲରୁ କାମ ସରୁନାହିଁ।କାମ କରିବାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମର ଧୀରେଧିରେ କମି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟାଫ ନାହାନ୍ତି ଓ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ରୁପେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରୁନାହୁଁ । ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ୟାଡର ରି-ଷ୍ଟ୍ରକଚର, ଷ୍ଟାଫ ଷ୍ଟ୍ରେନଥ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ।ସରକାର ଆମ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ଦିନ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ୩୦ଦିନ ସମୟ ଦେଲୁ । କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବିକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କଲେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ।"
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅମଲା ମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ଛୁଟି ଦରଖାସ୍ତକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଅମଲା ମାନେ ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଭୋଗୁଥିବା ଅସୁବିଧାର ଅନ୍ତ କେବେ ସେନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ