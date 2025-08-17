ETV Bharat / politics

ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି । ଏପରି କହିଲା ବିଜେଡି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025 at 8:36 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର/ବାଲେଶ୍ବର/ସମ୍ବଲପୁର: ଏନଏସି ରାଜନୀତି ! ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 12ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି । ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ସେପଟେ ନବୀନ ସରକାରରେ ଯେଉଁ NAC ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ବାହା ବାହା ନେବାକୁ ନୂଆ ଘୋଷଣା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ।

12ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା:
ଗତକାଲି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ବରର ବସ୍ତା ଓ ସିମୁଳିଆ, ସମ୍ବଲପୁରର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଲୀ, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଲଲହଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବୀରମହାରାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ଚିତ୍ରଡା, ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ବିଷମକଟକ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତିହିଡ଼ି ଓ ଧୂସୁରୀକୁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦିବସରେ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟରେ 21ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବ । ଗତକାଲି 12ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଆଉ 9ଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 17% ସହରାଞ୍ଚଳ ଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2036 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ 40, 2047 ସୁଦ୍ଧା 60%ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି ।

ବିଜେଡି କହିଲା...

ଏନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି 35-40% । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 20-22% ଯାଏଁ ଯାଇଛି । ଗାଁକୁ ସହର କରିବାରେ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ l ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ଯେଉଁ NAC ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ବାହା ବାହା ନେବାକୁ ନୂଆ ଘୋଷଣା କଲା l ଯଦି 57 ସହରାଞ୍ଚଳ କରିବାକୁ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହା ନ କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ l ସରକାର ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ l ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏନଏସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ଓ ନାଁ ନେବାକୁ ନିଜେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଏନଏସିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ସବୁଠି ବିରୋଧ ହେବ । "

'56ଟି ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ସରକାର':

ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି," ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଛି ତାକୁ ଏନ୍ଏସି ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲଟି କରାଯିବା ଦରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 21ଟି ଏନ୍ଏସି ଗଠନ ହେବ ହେଲେ 12ଟି କରିଛନ୍ତି l ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁ 56ଟି ଏନ୍ଏସି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ । "

ଏପରି କହିଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ...


ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗତ ଜୁନ ମାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ଏନ୍‌ଏସି ଏବଂ ୨ରୁ ଅଧିକ ପୌରପାଳିକା ଭେଟିଦେବେ । ଗୃହନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଏନ୍‌ଏସି ଏବଂ ଏନ୍‌ଏସିକୁ ପୌରପାଳିକାରେ ପରିଣତ କରିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଫିଜିବିଲିଟି ରିୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଏନ୍‌ଓସି ପାଇଁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଥିଲୁ । ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଏବେ ଏନ୍‌ଓସି ଦେଇଥିବାରୁ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଏନ୍‌ଏସି ଘୋଷଣା ହେବ। ସେହିପରି ଏନ୍‌ଏସିକୁ ପୌରପାଳିକାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।"

'Tax ଆଦାୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନହେଉ':
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଲି ଓ ବାମରା ବ୍ଲକକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏନେଇ ରେଙ୍ଗାଲିବାସୀ ଖିରୋଦ ସିଂ ଦେଓ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନୂତନ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହି ଦାବି କରି ଅସୁଥିଲୁ । ଆମେ ରେଙ୍ଗାଲିକୁ କେବଳ ଏନଏସି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଉପଖଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଅସୁଥିଲୁ । ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ NAC ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେହିଭଳି ସମସ୍ୟା ନୂତନ ଭାବେ ଗଠିତ NACରେ ନହେଉ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ କର/Tax ଆଦାୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ନେହେଉ । ଯଦି ରେଙ୍ଗାଲିକୁ NAC ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି ,ତେବେ ସେହି ଭାବରେ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ରେଙ୍ଗାଲି ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ନେଇ NAC ଗଠନ କରିବାର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନ ସଂଖ୍ୟାର 70% ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ବାସଚ୍ୟୁତ ପରିବାର । ସେହି ଦୃଷ୍ଟି କୋଣରୁ ଏହି NACକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ଥିବା PHCକୁ ପ୍ରଥମେ CHC କରାଯାଉ l"

'ଖଇରାକୁ ଏନଏସି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ':

ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକକୁ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନଏଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏବେ କେବଳ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକକୁ ଏନଏଏସି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ସିମୁଳିଆର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୂର୍ବ ସରକାର ସିମୁଳିଆ ଓ ଖଇରା ଦୁଇଟି ବ୍ଲକକୁ ଏନଏଏସି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ସିମୁଳିଆ ଓ ତା' ପରେ ଖଇରା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏ ସରକାରରେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉନି । ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକି ଖଇରାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ । ଖଇରା ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏନଏଏସି ହେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ।’

