ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋହନ-ମନମୋହନ, ହୋଇପାରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଓ ସଙ୍ଗଠନର ନବକଳେବର

ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଓ ସଙ୍ଗଠନର ହୋଇପାରେ ନବକଳେବର । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ।

Odisha Politics Heats up Over BJP State President Manmohan Samal CM Mohan Majhi Delhi visit
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 9, 2025 at 8:51 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନୂଆ ଟିମ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଘନଘନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ । ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ଣ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ନବକଳେବର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାରଣ ଏବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର କିଛି ପଦ ଖାଲି ପଡିଛି ।

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ:

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଗତ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ମନମୋହନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା, ଦଳୀୟ ତଥା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନେଇ ସେତିକି ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି । କାହିଁକି ମନମୋହନ ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ?। 4 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମନମୋହନ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବାର ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୁରୁଣୁ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ପରେ ପରେ ମନମୋହନ ସମାନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋହନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଆଗକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଏବଂ ସଙ୍ଗଠନରେ ନୂଆ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପଦ୍ମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନ୍ଦରମହଲରୁ ସୂଚନା ରହିଛି ।

ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଚକ୍ଷରୁ ଦେଖିବା ଠିକ ନୁହେଁ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ବଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ।

ହୋଇପାରେ ନୂଆ ଟିମ ଘୋଷଣା:
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏଭଳି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିର ପାଣିପାଗ ଉଷ୍ଣ ହେଇ ରହିଛି । ତେବେ ଶନିବାର ମନମୋହନ ସାମଲ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସଂପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ ହେବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା, ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ କହିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା, ଅନେକ ଦିଗକୁ ଈଶାରା କରୁଛି । ଚଳିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ମୋହନ ଏବଂ ମନମୋହନ ବିଜେପିର ଟପ ବ୍ରାସଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଁ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚୟନ ଓ ମୋହନ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ମନମୋହନ ନୂଆ ଟିମ ଘୋଷଣା ହୋଇପରେ ବୋରି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ।

ଜୟନାରାୟଣଙ୍କ ତେରଛା ବାଣ:

ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର । ଜୟନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, "ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୁଏ । ଏହା ଏକ ସ୍ବାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 6ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଖାଲି ଅଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳ ଯେହେତୁ ଖାଲି ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ବାଭାବିକ । ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନ ବିଷୟ । ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବେ । କିମ୍ବା ସେ ଏକା ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଚଳାଇପାରିବେ । ମୁଁ ଦଳର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କର୍ମୀ । ତୃଣମୂଳ କାମ କରିବା ଜାଣେ । ଉପରେ ହେଉଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଜାଣେନାହିଁ । ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ରାଜନୀତିରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ । ଦଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାମ ଏବଂ କେସ ଖାଇବା ଏହା ମୂଲ୍ୟହୀନ । ଏ ସବୁର କିଛି ଗୁରୁତ୍ବ ନଥାଏ । ମୋ ପାଇଁ ସରକାର ଆସିଛି କି କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେକଥା କିଏ ଜାଣେ । ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ମୁଁ ଦାବି କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆସିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ବୀକାର କରୁଛୁ ।"

ଠିକ୍‌ ସମୟରେ ଠିକ୍‌ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ:

ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସରୋଜ ପାଢୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ସଭାପତି ବାରମ୍ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ, ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ । ହୁଏତ ତାହା ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟାପାର ହୋଇପାରେ, କମିଟି ହୋଇପାରେ । ମନମୋହନ ସାମଲ ସବୁବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ, ଯାହା ଦରକାର ମନମୋହନ ସାମଲ ତାହା ଠିକ୍‌ ସମୟରେ କରିବେ । ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ବି ଯେତେବେଳେ ହେବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଠିକ୍‌ ସମୟରେ କରିବେ ।

ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ସାଂସଦ, ସଭାପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ସରକାର, ସଂଗଠନ ଭିତରେ କେମିତି ସମନ୍ନୟ ରହିବ ତାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

